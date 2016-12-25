2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v5.17 最新版，其他更新細節：按這裡。

網路上流傳的壓縮軟體格式有很多，偶爾可能會收到 RAR, 7z 或其他比較少見的壓縮格式所做成的壓縮檔，也許很多人也知道要裝另外一套免費的 7-ZIP 壓縮軟體來對付各種常見、少見的壓縮格式，而大部分人可能會安裝 WinRAR 或比較傳統的 WinZIP 等軟體來壓縮、解壓縮檔案，不過這兩套都是要錢的，如果要安裝在公司電腦可能得花錢購買才能取得正式授權。

現在，除了好用的 7-ZIP 之外，還有另外一套也相當不錯的免費壓縮軟體 Bandizip 可裝來用，除了免費且支援包含繁體中文在內的多國語言介面之外，可解壓縮的格式包含 RAR, ZIP, 7z, ACE,CAB, GZ, IMG, ISO…等數十種。並可同時支援 Windows XP, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8 與 Mac OS X 等作業系統（但 Mac 版要錢），壓縮/解壓縮速度也相當不錯，值得推薦。

可壓縮的格式： Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), and EXE(e01)

Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), and EXE(e01) 可解壓縮的格式：RAR(part1.rar, r01), ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, and Z。

軟體操作介面：

第1步 這是 Bandizip 的軟體主畫面，看起來、用起來跟 WinZIP 或 WinRAR 都差不多，相當好上手。壓縮、解壓縮時都可以直接從視窗中拉檔案進去或拉出來。

第2步 安裝好軟體後、第一次使用時，會跳出如下的設定視窗讓我們選擇哪些格式的檔案要用 Bandizip 軟體開啟，如果沒有出現的話也可在日後按選單中的「選項」→「設定」來開啟設定視窗。

第3步 另外也可詳細設定在壓縮檔上面按兩下時要執行的功能，或者自行調整滑鼠右鍵選單中要出現哪些壓縮、解壓縮功能。

第4步 在檔案或資料夾上面按一下滑鼠右鍵，即可快速壓縮、解壓縮檔案。