作者：,     

LINE whoscall 來電辨識、封鎖廣告＆詐騙電話（Android, iPhone, WP）

現在時機醜醜詐騙集團非常的猖獗，三不五時都會接到假檢察官的電話或是說轉帳弄錯要你去 ATM 前做什麼鬼設定之類的，又目前個資”流通”的非常快速，相信大家也很常接到什麼保險推銷、或問你缺不缺錢很想把錢借給你的電話(金融貸款)，以上說了那麼多，不知道接到這種電話大家感覺如何？個人是十分的討厭，所以幾乎不認識的電話就不會接，但這樣也常會 lost 掉一些重要的電話。

這邊想介紹一個過濾來電的小幫手「WhosCall 來電走著瞧」，故名思義就是告訴你到底是誰打電話來，它整合了網路的資訊，在來電的同時幫你快速的搜尋，立即分辨來者何人！由於需要上網搜尋，所以必須在連線狀態才能使用，對於沒有網路沒有吃到飽的朋友實在是個遺憾呀～

除了辨識陌生來電之外，也整合了來電封鎖以及自定標籤的功能，可以直接將不想再接到的推銷電話或是詐騙電話或是討厭的人…(嗯？)的來電直接封鎖，而有些網路搜尋不到的電話，則可自行加入標籤，這樣下次就可以直接選擇要不要接囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

第1步 初次啟動會先看到一些簡介，按「下頁」即可換頁，最後會出現使用條款，觀看後按下「同意」，就會開始載入目前手機中的來電紀錄。

 

第2步 載入完成後，即可開始使用。「陌生號碼」是透過來電記錄與通訊錄比對後的電話，可以看到電話下有綠色小標的就是在網路上有搜尋到資料的，而未找到資料的電話，也可以在電話號碼上按一下自行加入標籤。

 

第3步 若是不想接的電話，可以＂長按＂電話號碼就會出現選單，點選「來電封鎖」就可將電話加入封鎖號碼中。

 

第4步 點選綠色小標是「找到資訊」的，則可看到網路上相關的資訊，若覺得是不可靠的號碼，可以直接點選下方的「封鎖」，若是可靠的電話，則可以點選「標籤」立即標註。

 

第5步 按下方的「撥打」可傳送簡訊或直接撥打電話，按下「儲存」則可將電話存入手機中。

 

第6步 按右上角的圖示，可做進一步的設定。除了預設勾選的功能之外，建議可以再勾選紅框的功能，其他就依照個人的使用習慣做設定就可以了。

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 其他工具、Android 未分類 » LINE whoscall 來電辨識、封鎖廣告＆詐騙電話（Android, iPhone, WP）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
BlueStacks v3.2.0.164 免買手機平板電腦，直接在電腦玩 An...
LINE 電腦版下載 v5.1.1.1422 版（Windows 版、Mac 版...
完整記錄手機通話次數、電話費（通話紀錄++）...
TeamViewer v12.0.75813 用電腦、手機遠端遙控別人的電腦（支...
會學習的「豆瓣電台」，只給你想聽的音樂～（適用電腦、Android與iPhone...
打擊豬頭！簡單好玩的 Angry Birds 小遊戲...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 78 說道：
    04-29, 2017 at 上午 3:48.46

    樊丽娜18651801763 骗子！！！！！！！！！安琪高端婚礼 南京奇奥文化传媒有限公司 骗子！勿信！ 老赖！

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 