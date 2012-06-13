現在時機醜醜詐騙集團非常的猖獗，三不五時都會接到假檢察官的電話或是說轉帳弄錯要你去 ATM 前做什麼鬼設定之類的，又目前個資”流通”的非常快速，相信大家也很常接到什麼保險推銷、或問你缺不缺錢很想把錢借給你的電話(金融貸款)，以上說了那麼多，不知道接到這種電話大家感覺如何？個人是十分的討厭，所以幾乎不認識的電話就不會接，但這樣也常會 lost 掉一些重要的電話。

這邊想介紹一個過濾來電的小幫手「WhosCall 來電走著瞧」，故名思義就是告訴你到底是誰打電話來，它整合了網路的資訊，在來電的同時幫你快速的搜尋，立即分辨來者何人！由於需要上網搜尋，所以必須在連線狀態才能使用，對於沒有網路沒有吃到飽的朋友實在是個遺憾呀～

除了辨識陌生來電之外，也整合了來電封鎖以及自定標籤的功能，可以直接將不想再接到的推銷電話或是詐騙電話或是討厭的人…(嗯？)的來電直接封鎖，而有些網路搜尋不到的電話，則可自行加入標籤，這樣下次就可以直接選擇要不要接囉！



使用方法：

第1步 初次啟動會先看到一些簡介，按「下頁」即可換頁，最後會出現使用條款，觀看後按下「同意」，就會開始載入目前手機中的來電紀錄。

第2步 載入完成後，即可開始使用。「陌生號碼」是透過來電記錄與通訊錄比對後的電話，可以看到電話下有綠色小標的就是在網路上有搜尋到資料的，而未找到資料的電話，也可以在電話號碼上按一下自行加入標籤。

第3步 若是不想接的電話，可以＂長按＂電話號碼就會出現選單，點選「來電封鎖」就可將電話加入封鎖號碼中。

第4步 點選綠色小標是「找到資訊」的，則可看到網路上相關的資訊，若覺得是不可靠的號碼，可以直接點選下方的「封鎖」，若是可靠的電話，則可以點選「標籤」立即標註。

第5步 按下方的「撥打」可傳送簡訊或直接撥打電話，按下「儲存」則可將電話存入手機中。

第6步 按右上角的圖示，可做進一步的設定。除了預設勾選的功能之外，建議可以再勾選紅框的功能，其他就依照個人的使用習慣做設定就可以了。