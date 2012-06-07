2013/4/4 更新：Skoda 終於願意召回、更換 DSG 變速箱的電腦閥體了！
大家爭取了好久，台灣 VW 終於願意面對了，連帶旗下的 Škoda 也迅速宣布召回：「維護台灣車主權益，Škoda 宣佈自主性召回配備2011年6月前生產之乾式七速DSG變速箱車款」，召回內容主要是「針對配備 2011 年 6 月前生產之乾式七速變速箱車款（Fabia、Roomster、Yeti、Octavia、Superb)，採取自主預防性召回，免費更換最新版本之電腦閥體（抓圖備份）」 。
我的 Skoda Yeti 1.2 TSI 車子在買來一年多之後（里程 12900 公里），前幾天（2012年6月初）突然在荒郊野外出現故障狀況，整個車子卡在某個很陡的陡坡上，進退不得，後來只好請拖吊車拖回原廠維修（尚未超過兩年保固期間，道路救援免費）。
當時的狀況是，上坡到一半的時候踩煞車停住等前面的車子迴轉，後來要往上走時，當時 D 檔踩油門沒反應還倒退嚕，後來又踩一次油門還是沒反應，感覺就像 N 檔時踩油門空轉一樣，但當時的檔位的確在 D 檔。後來只好讓車子慢慢滑到比較不陡的、安全的空地上，然後打 N 檔再打回 D 檔準備再試試看。還是不行之後，打 P 檔、拉手煞車讓乘客下車，並下車查看、無異狀後，此時回車上要再點火、啟動車子時已經完全鎖死無法啟動。
變速箱鎖死之後檔位卡在 P 檔，完全無法切換檔位，後來怎麼轉鑰匙也無法正常讓引擎點火、啟動，後來方向盤也沒動力轉動的功能（變很緊），因為熄火狀態下重複踩了幾次煞車，使得煞車踏板也鎖住、變硬完全踩不下去。後來就只能叫道路救援了。其實當時我一直很淡定，因為早就在網路上看過很多網友反應 VW 集團各車系的各種 DSG 變速箱問題… ，只是沒想到竟然是在我最不希望的時間出現…
故障當時的燈號狀態，鑰匙插上去之後怎麼轉都無法讓引擎點火、啟動，排檔桿整個鎖死卡在 P 檔。（下面照片中的燈號，除了車門跟安全帶提示燈之外，數一數真的有五個燈號耶，難道這就是傳說中的五燈獎？）
第一次使用道路救援服務，拖吊的人說他拖一次可以賺八百多元台幣，但是得 24 小時待命、隨 CALL 即到。
車子進場維修之後，修了三天（當時是說缺零件，得從國外調貨）。拿到車子之後，接待人員說是「變速箱閥體」故障，無法讓變速箱依照正確檔位運作什麼的（我猜車子因此啟動保護機制把變速箱鎖死避免檔位亂跳），後來換掉「變速箱閥體」並進行變速箱程式、車用電腦的程式更新，並加裝了渦輪墊片…等等。全部費用 0 ，因為還在保固期內，但當天的假期泡湯….花時間、奔波都沒關係，全家人出遊車子卡在荒郊野外時比較不爽，還好當時是大白天的，比較好處理。
其實之前在網路上聽說 Yeti 所使用的七速自手排 DSG 變速箱需要程式更新並加裝渦輪墊片（是的，網路上聽說的，不是 Skoda 原廠主動通知的喔），但當時打給台南的保養場時他們說還沒準備好，就一直拖到現在。今天他們說如果當時有順利更新程式，這次的狀況也許有可能就不會出現什麼的….只能說… 台南負責 Skoda 車子維修保養的 VW 保修場的效率實在太慢了，車子越賣越多太多、維修保養人力卻不夠充裕。
另外，之前原本低速檔起步時會稍稍抖動的情形（很輕微）在更新完變速箱程式與渦輪墊片之後就沒再出現了，不確定是不是這個原因造成抖動，總之現在車子又好了。
其實 Skoda Yeti 的車子不管是空間、安全性與動力表現..等整體來說還不錯，VW 體系的維修服務也還算OK、很客氣。但就是網路上傳說 VW 知名的 DSG 變速箱問題比較讓人擔心，其實這種東西都是還沒遇到時會比較鐵齒，遇到之後就…。也許等過保固之後，再來換台七人座的車子好了，當時我還多花三萬多元幫 Yeti 加買 2 年的額外保固，所以一共是 4 年保固（DSG 原本就有四年保固），希望都不要用到。
去網路上搜尋「DSG 故障」等關鍵字，可以找到一堆案例….
不來恩您好啊!請問您的Yeti現在還在開嗎?我的Yeti 1.2是2013年6月出廠的,今年(2016年)7月30日也顧路了!進場檢測,也是變速箱電腦閥體故障.所以,看起來,不只2011年出廠的會顧路,2013年的也會.其實,我購入前也拜讀您這篇大作,心想應該2013年份的不會這麼衰了吧?没想到還是中鏢!要求廠方(高雄左營民族廠)提供新品延長保固四年,也被拒絶,真是無奈到極點.如今,我又回到您這個版,發表一下我的個人遭遇,希望同樣被Yeti外型吸引,在網路上尋覓資訊的"大腳"迷,能做個參考.
對了,同時也想請教一下,您換了新的電腦閥體後,是否一路很順的開到現在?還出現狀嗎?
我換過之後一直很順到現在，DSG沒再出國問題，網路上其他人DSG 出問題的好像也還不多，保養場有說是閥體的怎樣故障？
完全沒法排到其他檔位嗎？
高雄很台南的保養廠都是同一家永驊… 感覺.. 嗯….
不來恩yeti達人您好，我家人(女，45歲，開車技術和停車技術很普通，對車子沒什麼概念，但是，知道要買主動和被動安全高的車，一台車可以開20年【目前開一台20年的車】，她買這台也是打算開15-20年)。她最近想買yeti，您推薦嗎？
DSG 是 porsche PDK 血統，當我試乘了 同 DCT 的 沒必要靈，CVT根本就肉，還有號稱全世界最小箱 只能說可憐，沒人會因為DSG翻車但是高田的SRS呢？DSG十年保固呢？只是沒人跟經銷商問問，沒有絕對沒問題的車只是安全性要注意一下吧
你好啊～不來恩，我昨天去看過Yeti，是很滿意，現在只差DSG這個憂慮……想請問你的看法…….謝謝ㄚ
我的看法就是，有疑慮的話不要買，不然每天都覺得好擔心這樣。
如果真的愛死了，那就豁出去吧。
自從之前總代理招修之後，幾乎很少聽說有再出啥問題了。
我的車子是POLO, 2010年12月買的車,今天(2012/12/16)在魚池鄉時也是如此,停在路邊看個風景,20分後要上車離開,卻發現引擎啟動後,排D檔時没有反應,踩油門也没反應,感覺也是像在N檔踩油門空轉一樣,排N檔後,再轉R檔也一樣,完全無反應.同時啟動時,引擎故障燈一直亮著,以及D檔一直閃(排R檔是R檔閃).熄火後重啟動,情況是一樣的.只好通知福斯叫拖吊車來拖回原廠處理.福斯說是變速箱有問題,但要等兩三天零件到後才可以修好. 之前常聽說福斯變速箱有問題,那時我覺得應該不會吧,但今天遇到了,真的很生氣,或是說很擔心,因為如果在開高速公路的時候遇到(之前報紙說的都是福斯在高速公路開的時候失去動力,2012/7/27蘋果日報有登),那全家人不就完了? 版主您說"VW 體系的維修服務也還算OK、很客氣。"這點我同意,但我覺得,我要的是安全性,當時多花一些錢,也就是因為歐系車比日系車安全. 但我現在開始很擔心,以後開在高速公路上,會不會突然又失去動力? 換車,那有可能那麼多錢買兩年就換車? 天啊!我該怎麼辦?
請問這台車子省油嗎? 市區 和高速 謝謝。
不來恩
dsg故障後還會推薦買這款車嗎??
想購入yeti的人…考慮中!!