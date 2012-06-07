2013/4/4 更新：Skoda 終於願意召回、更換 DSG 變速箱的電腦閥體了！ 大家爭取了好久，台灣 VW 終於願意面對了，連帶旗下的 Škoda 也迅速宣布召回：「維護台灣車主權益，Škoda 宣佈自主性召回配備2011年6月前生產之乾式七速DSG變速箱車款」，召回內容主要是「針對配備 2011 年 6 月前生產之乾式七速變速箱車款（Fabia、Roomster、Yeti、Octavia、Superb)，採取自主預防性召回，免費更換最新版本之電腦閥體（抓圖備份）」 。

我的 Skoda Yeti 1.2 TSI 車子在買來一年多之後（里程 12900 公里），前幾天（2012年6月初）突然在荒郊野外出現故障狀況，整個車子卡在某個很陡的陡坡上，進退不得，後來只好請拖吊車拖回原廠維修（尚未超過兩年保固期間，道路救援免費）。

當時的狀況是，上坡到一半的時候踩煞車停住等前面的車子迴轉，後來要往上走時，當時 D 檔踩油門沒反應還倒退嚕，後來又踩一次油門還是沒反應，感覺就像 N 檔時踩油門空轉一樣，但當時的檔位的確在 D 檔。後來只好讓車子慢慢滑到比較不陡的、安全的空地上，然後打 N 檔再打回 D 檔準備再試試看。還是不行之後，打 P 檔、拉手煞車讓乘客下車，並下車查看、無異狀後，此時回車上要再點火、啟動車子時已經完全鎖死無法啟動。

變速箱鎖死之後檔位卡在 P 檔，完全無法切換檔位，後來怎麼轉鑰匙也無法正常讓引擎點火、啟動，後來方向盤也沒動力轉動的功能（變很緊），因為熄火狀態下重複踩了幾次煞車，使得煞車踏板也鎖住、變硬完全踩不下去。後來就只能叫道路救援了。其實當時我一直很淡定，因為早就在網路上看過很多網友反應 VW 集團各車系的各種 DSG 變速箱問題… ，只是沒想到竟然是在我最不希望的時間出現…

故障當時的燈號狀態，鑰匙插上去之後怎麼轉都無法讓引擎點火、啟動，排檔桿整個鎖死卡在 P 檔。（下面照片中的燈號，除了車門跟安全帶提示燈之外，數一數真的有五個燈號耶，難道這就是傳說中的五燈獎？）

第一次使用道路救援服務，拖吊的人說他拖一次可以賺八百多元台幣，但是得 24 小時待命、隨 CALL 即到。

車子進場維修之後，修了三天（當時是說缺零件，得從國外調貨）。拿到車子之後，接待人員說是「變速箱閥體」故障，無法讓變速箱依照正確檔位運作什麼的（我猜車子因此啟動保護機制把變速箱鎖死避免檔位亂跳），後來換掉「變速箱閥體」並進行變速箱程式、車用電腦的程式更新，並加裝了渦輪墊片…等等。全部費用 0 ，因為還在保固期內，但當天的假期泡湯….花時間、奔波都沒關係，全家人出遊車子卡在荒郊野外時比較不爽，還好當時是大白天的，比較好處理。

其實之前在網路上聽說 Yeti 所使用的七速自手排 DSG 變速箱需要程式更新並加裝渦輪墊片（是的，網路上聽說的，不是 Skoda 原廠主動通知的喔），但當時打給台南的保養場時他們說還沒準備好，就一直拖到現在。今天他們說如果當時有順利更新程式，這次的狀況也許有可能就不會出現什麼的….只能說… 台南負責 Skoda 車子維修保養的 VW 保修場的效率實在太慢了，車子越賣越多太多、維修保養人力卻不夠充裕。

另外，之前原本低速檔起步時會稍稍抖動的情形（很輕微）在更新完變速箱程式與渦輪墊片之後就沒再出現了，不確定是不是這個原因造成抖動，總之現在車子又好了。

其實 Skoda Yeti 的車子不管是空間、安全性與動力表現..等整體來說還不錯，VW 體系的維修服務也還算OK、很客氣。但就是網路上傳說 VW 知名的 DSG 變速箱問題比較讓人擔心，其實這種東西都是還沒遇到時會比較鐵齒，遇到之後就…。也許等過保固之後，再來換台七人座的車子好了，當時我還多花三萬多元幫 Yeti 加買 2 年的額外保固，所以一共是 4 年保固（DSG 原本就有四年保固），希望都不要用到。

去網路上搜尋「DSG 故障」等關鍵字，可以找到一堆案例….