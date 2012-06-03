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將影片精采片段轉成 Gif 動畫圖檔（Format Factory 格式工廠）

很多人可能都用過相當實用的格式工廠 Format Factory 萬用影片、音樂、圖片、光碟影音轉檔軟體，不過裡面有個可能不是很多人知道的小功能，可以幫我們將各種常見格式的影片檔轉成 Gif 動態圖檔。如果你想把一些有趣的影片或自己拍的短片中的精采片段轉成 Gif 動畫、放在網路上給大家看的話，可以試試看格式工廠裡的影片轉 GIF 功能。

在「格式工廠」軟體中將短片轉檔成 Gif 動畫時，我們除了可以事先預覽、選定要轉成 Gif 的影片片段，還可在轉檔前設定好動畫圖檔的尺寸、FPS、位元率與編碼方式…等等細節，有需要的話也可匯入字幕、加上圖片浮水印或幫影片做旋轉、上下左右顛倒…等設定，隨便按一按就可以輕鬆搞定。

  • 軟體名稱：格式工廠（Format Factory）
  • 軟體下載：按這裡

    • 使用方法：

    第1步  安裝好格式工廠軟體、啟動之後，點一下左邊目錄的「影片」再按「任何格式 轉成 GIF」按鈕。

     

     

    第2步  將你要轉檔的影片拉到此視窗中，或按一下「新增檔案」按鈕，選取你要轉成 GIF 動畫圖檔的影片。

     

     

    第3步  如果只想選定影片中的某個片段做轉檔，可以按一下「選項」按鈕，然後自定設定起始與結束時間，完成後按「確定」按鈕，即可將指定片段轉成 Gif 動畫。

     

     

    第4步  若想調整影片轉檔或 Gif 動畫的細節，可按「輸出配置」按鈕來修改。

     

     

    第5步  完成後回到格式工廠軟體主畫面，視窗中會顯示目前即將執行的轉檔任務，按一下上方的「開始」按鈕便可開始轉檔。

     

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    1. 訪客 說道：
      11-20, 2015 at 下午 10:50.31

      試了下用這軟體轉GIF 慘! 一個字

      回覆
    2. Youtube2GIF 說道：
      12-19, 2013 at 下午 3:14.15

      GIF 動畫只有256色，畫質不可能達到真彩色的效果。
      但是不同的 gif 編碼算法，卻有可能輸出，畫質更好的動畫。

      建議使用 Youtube2GIF Maker（http://tw.youtube2gif.com），輸出動畫的效果肯定比格式工廠的好。

      我就是這個軟體的作者，有問題歡迎聯繫我，呵呵。

      回覆
    3. 夜清 說道：
      09-19, 2012 at 下午 2:59.41

      你好:
      我有一個問題!
      就是我練習將影片轉成GIF, 卻不知怎樣將影片上字幕給消除掉!
      另外: 要轉成GIF之前要設定一些選項.
      轉成GIF之後卻發現畫質變得粗糙了! 該怎麼做呢?

      回覆
    4. 黑夜來臨 說道：
      06-25, 2012 at 上午 1:49.57

      請問高手，，，，可以介紹安卓裡面有什麼軟體可以下載影片後轉gif的嗎 以及什麼軟體可以下載GIF,wsf圖嗎 我的平板沒有檢視原始碼或右鍵下載動畫圖功能 謝謝

      回覆
    5. The Rock 說道：
      06-06, 2012 at 下午 7:03.19

      Excellent!! 多謝你的教學。

      回覆
    6. James 說道：
      06-04, 2012 at 上午 10:28.10

      請問要用什麼軟體才可以把照片變為flash呢？希望照片有辦法從下到上或從上到下的運鏡，謝謝

      回覆
    7. rabbit 說道：
      06-04, 2012 at 上午 9:19.47

      話說我就是不知道有這個功能的人(慚愧…)
      找個時間來玩玩看，多謝提供訊息！

      回覆

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