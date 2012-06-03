很多人可能都用過相當實用的格式工廠 Format Factory 萬用影片、音樂、圖片、光碟影音轉檔軟體，不過裡面有個可能不是很多人知道的小功能，可以幫我們將各種常見格式的影片檔轉成 Gif 動態圖檔。如果你想把一些有趣的影片或自己拍的短片中的精采片段轉成 Gif 動畫、放在網路上給大家看的話，可以試試看格式工廠裡的影片轉 GIF 功能。

在「格式工廠」軟體中將短片轉檔成 Gif 動畫時，我們除了可以事先預覽、選定要轉成 Gif 的影片片段，還可在轉檔前設定好動畫圖檔的尺寸、FPS、位元率與編碼方式…等等細節，有需要的話也可匯入字幕、加上圖片浮水印或幫影片做旋轉、上下左右顛倒…等設定，隨便按一按就可以輕鬆搞定。

使用方法：

第1步 安裝好格式工廠軟體、啟動之後，點一下左邊目錄的「影片」再按「任何格式 轉成 GIF」按鈕。

第2步 將你要轉檔的影片拉到此視窗中，或按一下「新增檔案」按鈕，選取你要轉成 GIF 動畫圖檔的影片。

第3步 如果只想選定影片中的某個片段做轉檔，可以按一下「選項」按鈕，然後自定設定起始與結束時間，完成後按「確定」按鈕，即可將指定片段轉成 Gif 動畫。

第4步 若想調整影片轉檔或 Gif 動畫的細節，可按「輸出配置」按鈕來修改。

第5步 完成後回到格式工廠軟體主畫面，視窗中會顯示目前即將執行的轉檔任務，按一下上方的「開始」按鈕便可開始轉檔。