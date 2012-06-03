很多人可能都用過相當實用的格式工廠 Format Factory 萬用影片、音樂、圖片、光碟影音轉檔軟體，不過裡面有個可能不是很多人知道的小功能，可以幫我們將各種常見格式的影片檔轉成 Gif 動態圖檔。如果你想把一些有趣的影片或自己拍的短片中的精采片段轉成 Gif 動畫、放在網路上給大家看的話，可以試試看格式工廠裡的影片轉 GIF 功能。
在「格式工廠」軟體中將短片轉檔成 Gif 動畫時，我們除了可以事先預覽、選定要轉成 Gif 的影片片段，還可在轉檔前設定好動畫圖檔的尺寸、FPS、位元率與編碼方式…等等細節，有需要的話也可匯入字幕、加上圖片浮水印或幫影片做旋轉、上下左右顛倒…等設定，隨便按一按就可以輕鬆搞定。
軟體名稱：格式工廠（Format Factory） 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 安裝好格式工廠軟體、啟動之後，點一下左邊目錄的「影片」再按「任何格式 轉成 GIF」按鈕。
第2步 將你要轉檔的影片拉到此視窗中，或按一下「新增檔案」按鈕，選取你要轉成 GIF 動畫圖檔的影片。
第3步 如果只想選定影片中的某個片段做轉檔，可以按一下「選項」按鈕，然後自定設定起始與結束時間，完成後按「確定」按鈕，即可將指定片段轉成 Gif 動畫。
第4步 若想調整影片轉檔或 Gif 動畫的細節，可按「輸出配置」按鈕來修改。
第5步 完成後回到格式工廠軟體主畫面，視窗中會顯示目前即將執行的轉檔任務，按一下上方的「開始」按鈕便可開始轉檔。
試了下用這軟體轉GIF 慘! 一個字
GIF 動畫只有256色，畫質不可能達到真彩色的效果。
但是不同的 gif 編碼算法，卻有可能輸出，畫質更好的動畫。
建議使用 Youtube2GIF Maker（http://tw.youtube2gif.com），輸出動畫的效果肯定比格式工廠的好。
我就是這個軟體的作者，有問題歡迎聯繫我，呵呵。
試用過一次 發現 非常棒阿
有繁中好棒這樣清楚多了!
請問為甚麼我GIF轉檔完檔案很大(14MB) 但點開檔案後就只是張256色的圖片,沒有動畫的效果
這是釣魚網站 不要點
這是釣魚網站 不要點
你好:
我有一個問題!
就是我練習將影片轉成GIF, 卻不知怎樣將影片上字幕給消除掉!
另外: 要轉成GIF之前要設定一些選項.
轉成GIF之後卻發現畫質變得粗糙了! 該怎麼做呢?
GIF色彩最高只有支援到256色 會變粗糙是很正常低@.@!
請問高手，，，，可以介紹安卓裡面有什麼軟體可以下載影片後轉gif的嗎 以及什麼軟體可以下載GIF,wsf圖嗎 我的平板沒有檢視原始碼或右鍵下載動畫圖功能 謝謝
Excellent!! 多謝你的教學。
請問要用什麼軟體才可以把照片變為flash呢？希望照片有辦法從下到上或從上到下的運鏡，謝謝
話說我就是不知道有這個功能的人(慚愧…)
找個時間來玩玩看，多謝提供訊息！