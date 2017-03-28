2017/4/1 更新： IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v5.0.2.3752 最新版。

2013/6/4 更新：IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v2.0.1.6 最新版。此版本大幅修改軟體操作介面，可支援 Windows 8 最新版作業系統並採用 metro style UI 風格，讓軟體操作更直覺、好用。 此外更加強了 IObit 獨家的雙和新引擎、提供新世代即時防護技術，並以「單鍵修復」的方式讓一般使用者快速搞定可能的威脅與問題。如遇到可疑檔案，還可使用內建的「Cloud Security」雲端安全服務，將可疑檔案上傳到 IObit 的伺服器做更多的分析與掃描，加強未知病毒的防護。

Malware(malicious software) 指的是一些惡意程式的總稱，部分惡意程式雖然不一定馬上會讓電腦當機、無法正常運作，但可能會強制顯示廣告、暗中竊取使用者的信用卡號或機密資訊，或者透過一些方式騙取使用者的帳號密碼..等等，雖然各廠商對於 Malware 的定義都不太一樣，反正都是指不好的東西。

現在大部分使用者應該都會在自己的 Windows 電腦中安裝防毒軟體來偵測、攔截各種病毒、木馬與駭客程式，避免自己的電腦遭受破壞或干擾。不過有些防毒軟體的防護範圍可能不是那麼完整，而且各家防毒軟體廠商的技術與專注的重點可能都不太一樣，閒閒沒事的話也可以換換其他軟體來交叉測試掃掃看。

IObit Malware Fighter 獨特的雙引擎掃描技術可讓 IObit Malware Fighter 運作時更快、更有效率。此外並內建了Malware、間諜軟體、廣告程式、木馬、自動執行工具… 等等惡意程式的偵測功能，可彌補一般簡易型防毒軟體指針對特定病毒或木馬類型方面的不足。而除了單純的掃描與即時防護之外，IObit Malware Fighter 還提供了「雲端偵測」功能，讓我們手動上傳可疑檔案到 IObit Cloud 去做額外的分析與判定，並內建了「DOG (Digital Original Gene) 啟發式偵測引擎」透過各種軟體、應用程式內部的程式基因來判定是否為不良、可疑或偽造的惡意軟體。

IObit Malware Fighter 有付費的 PRO 專業版跟免費的 FREE 版本，免費版提供了基本的 Anti-Malware 防護，如果需要更多額外的進階功能如進程防護、USB磁碟防護、可疑行為防護…等等，則需另外付費購買專業版。（支援 Windows 8 最新版作業系統）

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： IObit Malware Fighter Free

IObit Malware Fighter Free 軟體版本： 5.0.2.3752

5.0.2.3752 軟體語言： 內建繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

內建繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有付費的 Pro 專業版

免費軟體，另有付費的 Pro 專業版 檔案大小： 43.6 MB

43.6 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Windows 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Windows 10 官方網站： http://www.iobit.com/malware-fighter-pro.html

http://www.iobit.com/malware-fighter-pro.html 軟體下載： 按這裡

IObit Malware Fighter 軟體操作介面：

其實使用方法都跟一般防毒軟體差不多… 測試過與小紅傘一起安裝、同時運作，並沒出現啥問題。