作者：,     

[免費] IObit Malware Fighter v5.0.2惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）

2017/4/1 更新： IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v5.0.2.3752 最新版。

2013/6/4 更新：IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v2.0.1.6 最新版。此版本大幅修改軟體操作介面，可支援 Windows 8 最新版作業系統並採用 metro style UI 風格，讓軟體操作更直覺、好用。

此外更加強了 IObit 獨家的雙和新引擎、提供新世代即時防護技術，並以「單鍵修復」的方式讓一般使用者快速搞定可能的威脅與問題。如遇到可疑檔案，還可使用內建的「Cloud Security」雲端安全服務，將可疑檔案上傳到 IObit 的伺服器做更多的分析與掃描，加強未知病毒的防護。

Malware(malicious software) 指的是一些惡意程式的總稱，部分惡意程式雖然不一定馬上會讓電腦當機、無法正常運作，但可能會強制顯示廣告、暗中竊取使用者的信用卡號或機密資訊，或者透過一些方式騙取使用者的帳號密碼..等等，雖然各廠商對於 Malware 的定義都不太一樣，反正都是指不好的東西。

現在大部分使用者應該都會在自己的 Windows 電腦中安裝防毒軟體來偵測、攔截各種病毒、木馬與駭客程式，避免自己的電腦遭受破壞或干擾。不過有些防毒軟體的防護範圍可能不是那麼完整，而且各家防毒軟體廠商的技術與專注的重點可能都不太一樣，閒閒沒事的話也可以換換其他軟體來交叉測試掃掃看。

IObit Malware Fighter 獨特的雙引擎掃描技術可讓 IObit Malware Fighter 運作時更快、更有效率。此外並內建了Malware、間諜軟體、廣告程式、木馬、自動執行工具… 等等惡意程式的偵測功能，可彌補一般簡易型防毒軟體指針對特定病毒或木馬類型方面的不足。而除了單純的掃描與即時防護之外，IObit Malware Fighter 還提供了「雲端偵測」功能，讓我們手動上傳可疑檔案到 IObit Cloud 去做額外的分析與判定，並內建了「DOG (Digital Original Gene) 啟發式偵測引擎」透過各種軟體、應用程式內部的程式基因來判定是否為不良、可疑或偽造的惡意軟體。

IObit Malware Fighter 有付費的 PRO 專業版跟免費的 FREE 版本，免費版提供了基本的 Anti-Malware 防護，如果需要更多額外的進階功能如進程防護、USB磁碟防護、可疑行為防護…等等，則需另外付費購買專業版。（支援 Windows 8 最新版作業系統）

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：IObit Malware Fighter Free
  • 軟體版本：5.0.2.3752
  • 軟體語言：內建繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，另有付費的 Pro 專業版
  • 檔案大小：43.6 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.iobit.com/malware-fighter-pro.html
  • 軟體下載：按這裡

安裝軟體時請注意！在安裝步驟中出現如下圖的畫面時，如果沒有額外的需求，請按「拒絕」或「跳過」，不要安裝其他用不到的軟體。

22-15-30

22-16-02

其他類似的廣告程式移除工具：

 

IObit Malware Fighter 軟體操作介面：

其實使用方法都跟一般防毒軟體差不多… 測試過與小紅傘一起安裝、同時運作，並沒出現啥問題。

22-17-29

22-16-48 22-17-02  22-18-08 22-18-38 22-18-54 22-19-03 22-19-08

22-19-28

 

 

 

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 防毒軟體、防火牆、病毒檢測 » [免費] IObit Malware Fighter v5.0.2惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. edward 說道：
    04-02, 2017 at 下午 10:12.35

    對於IObit的疑慮,本人提供一些使用心得,請觀望者自己決定.
    我最先是安裝Advance SystemCare,用起來很順暢,沒有甚麼小動作.比Ccleaner來的方便.因此其他幾台電腦也都裝了Advance SystemCare.
    包括HP Z600,ThinkPad P50,ThinkPad 420s等.Win10,Win7都有.
    其中一台在”掃瞄更多”之下,忽然又裝了一堆軟體,有Driver Booster, Smart Defrag ,Start menu等.當時想我是不是引狼入室了.
    不過並沒有許多大陸的惡意軟體那麼惡質,像hao123這類綁架程式我是深受其害.
    我上網去查,知道IObit有一些不堪的故事.至於是否是事實,沒有進一步的訊息.
    基於安心,除了Advance SystemCare以外,我把其他程式全數移除.
    現在重點來了,以前的經驗,那些惡意軟體都死皮賴臉的不肯走,重新開機又都冒出來了.
    但是IObit的軟體都清光了,不留一點痕跡.
    我的疑問是,他們真的是惡意軟體嗎?
    功能是否如官網說的我不能確定,就一般的使用感覺還是中規中矩的.老實說,不像大陸的軟體.
    我會繼續使用Advance SystemCare,一直到開始作怪為止.

    回覆
    • 訪客 說道：
      07-05, 2017 at 下午 4:22.46

      Driver Booster, Smart Defrag,Advance SystemCare,Malware Fighter小弟我本身都有安裝，Driver Booster是檢查你軟體那些需要更新的程式, Smart Defrag是磁碟重組的程式，都是Iboit的軟體，目前用了兩年多，都沒出現什麼的問題。

      回覆
  2. 訪客 說道：
    12-06, 2016 at 下午 9:24.45

    流氓軟體

    回覆
  3. gvc 說道：
    02-10, 2015 at 下午 3:34.14

    2054/2/10 更新： IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v3.0.2 最新版。

    未來版本 2054年更新 @@

    回覆
  4. JOE 說道：
    10-09, 2014 at 下午 12:07.24

    果真是爛軟體，一不注意就私自安裝一堆軟體。

    回覆
  5. SheepKingCN 說道：
    09-26, 2014 at 下午 10:06.11

    這個軟件陷阱很多……IOBit自家的軟件暗藏的backdoor和自帶的malware非常多
    IOBit此公司是中國公司，市面上優秀的Anti malware軟體 和 清理加速軟體一大堆，不知為何briian您要推薦此類對用家電腦有危害和偷竊私隱威脅的軟體????
    用malware來anti-malware不是好想法

    回覆
    • 訪客 說道：
      04-03, 2015 at 上午 4:30.21

      沒錯 這東西很多問題
      推這個見解

      回覆
    • 過路的 說道：
      04-20, 2015 at 下午 10:54.34

      請問你可以推薦你所謂[優秀的清理加速軟體]?
      因為以前用Iobit Advanced SystemCare 8.1用在Windows 8.1清理東西
      結果Windows部分功能異常,例如:自訂桌面背景…..等等
      所以登錄檔部分….還是別亂清除比較好

      回覆
    • D 說道：
      10-03, 2015 at 下午 12:12.40

      我的電腦就被 IOBit 搞過，天底下沒有白吃的午餐，更何況這是一隻披著羊皮的狼
      就算要用免費的，至少也挑信譽比較好的企業(Avast, AVG 等)
      這兩家身處歐盟，規矩多、罰則重，絕對完勝中國公司

      我是買趨勢科技的產品，雖然在一般消費者之間不怎麼討喜，但他們卻是企業安全的翹楚，信譽和品質有一定保障，或許沒有沾到歐美血統，但至少有台、日的務實。

      回覆
  6. 路人 說道：
    08-10, 2012 at 下午 5:57.03

    是你們不會用吧……我視這款軟件是大救星。

    早前公司電腦感染Smart HDD，立即用Malwarebytes Anti-Malware和Trojan Killer刪個乾淨，但幾天後又再度爆發。明明沒有開網頁，每天早晚掃兩次，都找不到餘毒，繼續第三度爆發。第三次之後安裝這款軟體，雖然Scan找不到餘毒，但靠RealTime監測成功阻截第四度爆發，而且在日誌留下機碼位置，手動刪除後便大功告成。

    所以個人絕對推薦此軟件！

    回覆
    • Terry 說道：
      08-12, 2016 at 下午 7:13.26

      這公司的東西真心不要亂動…
      本人win10
      用著用著, 各種錯誤
      apps商店什麼的全開不了
      嚴重懷疑它把不能動的東西都掃來鏟掉了

      回覆
  7. Coral 說道：
    07-24, 2012 at 下午 5:02.20

    看這鬼東西的雲端就知道…偵測率比我目測還差

    回覆
  8. CBATE 說道：
    06-18, 2012 at 下午 2:52.12

    我只推薦SPYBOT這套常駐軟體。

    回覆
  9. 醬油 說道：
    06-02, 2012 at 下午 9:40.35

    超容易盪掉ㄉ

    回覆
  10. 大牙 說道：
    06-01, 2012 at 下午 1:24.20

    不來恩老大怎麼會推薦這款軟體？這東西很爛耶……

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 