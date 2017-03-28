2017/4/1 更新： IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v5.0.2.3752 最新版。
2013/6/4 更新：IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v2.0.1.6 最新版。此版本大幅修改軟體操作介面，可支援 Windows 8 最新版作業系統並採用 metro style UI 風格，讓軟體操作更直覺、好用。
此外更加強了 IObit 獨家的雙和新引擎、提供新世代即時防護技術，並以「單鍵修復」的方式讓一般使用者快速搞定可能的威脅與問題。如遇到可疑檔案，還可使用內建的「Cloud Security」雲端安全服務，將可疑檔案上傳到 IObit 的伺服器做更多的分析與掃描，加強未知病毒的防護。
Malware(malicious software) 指的是一些惡意程式的總稱，部分惡意程式雖然不一定馬上會讓電腦當機、無法正常運作，但可能會強制顯示廣告、暗中竊取使用者的信用卡號或機密資訊，或者透過一些方式騙取使用者的帳號密碼..等等，雖然各廠商對於 Malware 的定義都不太一樣，反正都是指不好的東西。
現在大部分使用者應該都會在自己的 Windows 電腦中安裝防毒軟體來偵測、攔截各種病毒、木馬與駭客程式，避免自己的電腦遭受破壞或干擾。不過有些防毒軟體的防護範圍可能不是那麼完整，而且各家防毒軟體廠商的技術與專注的重點可能都不太一樣，閒閒沒事的話也可以換換其他軟體來交叉測試掃掃看。
IObit Malware Fighter 獨特的雙引擎掃描技術可讓 IObit Malware Fighter 運作時更快、更有效率。此外並內建了Malware、間諜軟體、廣告程式、木馬、自動執行工具… 等等惡意程式的偵測功能，可彌補一般簡易型防毒軟體指針對特定病毒或木馬類型方面的不足。而除了單純的掃描與即時防護之外，IObit Malware Fighter 還提供了「雲端偵測」功能，讓我們手動上傳可疑檔案到 IObit Cloud 去做額外的分析與判定，並內建了「DOG (Digital Original Gene) 啟發式偵測引擎」透過各種軟體、應用程式內部的程式基因來判定是否為不良、可疑或偽造的惡意軟體。
IObit Malware Fighter 有付費的 PRO 專業版跟免費的 FREE 版本，免費版提供了基本的 Anti-Malware 防護，如果需要更多額外的進階功能如進程防護、USB磁碟防護、可疑行為防護…等等，則需另外付費購買專業版。（支援 Windows 8 最新版作業系統）
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：IObit Malware Fighter Free
- 軟體版本：5.0.2.3752
- 軟體語言：內建繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體，另有付費的 Pro 專業版
- 檔案大小：43.6 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Windows 10
- 官方網站：http://www.iobit.com/malware-fighter-pro.html
- 軟體下載：按這裡
安裝軟體時請注意！在安裝步驟中出現如下圖的畫面時，如果沒有額外的需求，請按「拒絕」或「跳過」，不要安裝其他用不到的軟體。
其他類似的廣告程式移除工具：
- [YAC] Yet Another Cleaner 廣告垃圾軟體清除工具，保護瀏覽器安全、不被亂搞！
- AdwCleaner 解決瀏覽器首頁被綁架、刪不掉的工具列、惡意廣告.. 等問題
- Junkware Removal Tool 移除垃圾/廣告軟體、解決首頁綁架與工具列綁架問題！
- RogueKiller 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具
- Ultra Adware Killer 清除電腦中的廣告軟體、工具列（解決首頁綁架）
- Adware Removal Tool 專門移除廣告軟體、首頁綁架、垃圾程式
- ResetBrowsers 瀏覽器重新設定工具
- IObit Malware Fighter 惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）
- SuperAntiSpyware 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意軟體…清除器
- AdwareMedic 解決 Mac 電腦被插入廣告、瀏覽器首頁綁架等問題
IObit Malware Fighter 軟體操作介面：
其實使用方法都跟一般防毒軟體差不多… 測試過與小紅傘一起安裝、同時運作，並沒出現啥問題。
對於IObit的疑慮,本人提供一些使用心得,請觀望者自己決定.
我最先是安裝Advance SystemCare,用起來很順暢,沒有甚麼小動作.比Ccleaner來的方便.因此其他幾台電腦也都裝了Advance SystemCare.
包括HP Z600,ThinkPad P50,ThinkPad 420s等.Win10,Win7都有.
其中一台在”掃瞄更多”之下,忽然又裝了一堆軟體,有Driver Booster, Smart Defrag ,Start menu等.當時想我是不是引狼入室了.
不過並沒有許多大陸的惡意軟體那麼惡質,像hao123這類綁架程式我是深受其害.
我上網去查,知道IObit有一些不堪的故事.至於是否是事實,沒有進一步的訊息.
基於安心,除了Advance SystemCare以外,我把其他程式全數移除.
現在重點來了,以前的經驗,那些惡意軟體都死皮賴臉的不肯走,重新開機又都冒出來了.
但是IObit的軟體都清光了,不留一點痕跡.
我的疑問是,他們真的是惡意軟體嗎?
功能是否如官網說的我不能確定,就一般的使用感覺還是中規中矩的.老實說,不像大陸的軟體.
我會繼續使用Advance SystemCare,一直到開始作怪為止.
Driver Booster, Smart Defrag,Advance SystemCare,Malware Fighter小弟我本身都有安裝，Driver Booster是檢查你軟體那些需要更新的程式, Smart Defrag是磁碟重組的程式，都是Iboit的軟體，目前用了兩年多，都沒出現什麼的問題。
流氓軟體
2054/2/10 更新： IObit Malware Fighter 軟體版本更新至 v3.0.2 最新版。
未來版本 2054年更新 @@
改了～ 2054 搞不好台灣都沉了……
果真是爛軟體，一不注意就私自安裝一堆軟體。
這個軟件陷阱很多……IOBit自家的軟件暗藏的backdoor和自帶的malware非常多
IOBit此公司是中國公司，市面上優秀的Anti malware軟體 和 清理加速軟體一大堆，不知為何briian您要推薦此類對用家電腦有危害和偷竊私隱威脅的軟體????
用malware來anti-malware不是好想法
沒錯 這東西很多問題
推這個見解
請問你可以推薦你所謂[優秀的清理加速軟體]?
因為以前用Iobit Advanced SystemCare 8.1用在Windows 8.1清理東西
結果Windows部分功能異常,例如:自訂桌面背景…..等等
所以登錄檔部分….還是別亂清除比較好
我的電腦就被 IOBit 搞過，天底下沒有白吃的午餐，更何況這是一隻披著羊皮的狼
就算要用免費的，至少也挑信譽比較好的企業(Avast, AVG 等)
這兩家身處歐盟，規矩多、罰則重，絕對完勝中國公司
我是買趨勢科技的產品，雖然在一般消費者之間不怎麼討喜，但他們卻是企業安全的翹楚，信譽和品質有一定保障，或許沒有沾到歐美血統，但至少有台、日的務實。
是你們不會用吧……我視這款軟件是大救星。
早前公司電腦感染Smart HDD，立即用Malwarebytes Anti-Malware和Trojan Killer刪個乾淨，但幾天後又再度爆發。明明沒有開網頁，每天早晚掃兩次，都找不到餘毒，繼續第三度爆發。第三次之後安裝這款軟體，雖然Scan找不到餘毒，但靠RealTime監測成功阻截第四度爆發，而且在日誌留下機碼位置，手動刪除後便大功告成。
所以個人絕對推薦此軟件！
這公司的東西真心不要亂動…
本人win10
用著用著, 各種錯誤
apps商店什麼的全開不了
嚴重懷疑它把不能動的東西都掃來鏟掉了
看這鬼東西的雲端就知道…偵測率比我目測還差
XDDD
我只推薦SPYBOT這套常駐軟體。
超容易盪掉ㄉ
不來恩老大怎麼會推薦這款軟體？這東西很爛耶……