2017/1/17 更新：Wireless Network Watcher 軟體版本更新至 v2.05 最新版。
Wireless Network Watcher 是一個相當簡單的無線網路監控工具，主要功能是用來顯示目前與你連上同一個無線網路基地台的其他電腦、手機或 iPad… 等等行動裝置。
除了顯示電腦或手機的 IP 位址與電腦、裝置名稱之外，還可一併顯示該裝置的 MAC Address、網路卡廠牌與其他相關資訊。除了將這些資訊展示在視窗中之外，還可匯出成 html、xml、csv、text… 等格式的文件檔。
透過 Wireless Network Watcher 所取得的資訊對一般人來說可能沒啥用，不過如果你想知道平常家裡或公司的無線網路基地台到底有哪些人正在連線使用，或者哪些人透過自己的手機、平板電腦偷偷連線上網，除了無線網路基地台內建的管理介面之外，如果不想太麻煩也可以直接開 Wireless Network Watcher 來看，執行後馬上就可以列出清單，相當簡單易用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Wireless Network Watcher
- 軟體版本：2.05
- 軟體語言：繁體中文、英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：310 KB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://www.nirsoft.net/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、解壓縮之後，直接按兩下執行「WNetWatcher.exe」程式即可，視窗中會自動列出目前已連線到同一個無線網路基地台的電腦、手機或行動裝置。
鎖 MAC address的話，改 MAC address不就好了?
要先知道鎖哪些mac才能連上(當然還是可以破解，但難度較高點，提高盜用的門檻)
請問有沒有任何Android or IPhone app可以看到其他連結我們基地台的ip的網路使用量
有些人很過分
不是自己的網路就用的很凶
讓我們網路流量爆掉= =
基地台要設定密碼鎖起來…
一般aPP頂多可以看出哪些IP跟裝置使用了 Wifi ，不一定能查出他用了多少頻寬跟流量，除非 Wifi 基地台有支援這類管理功能。。
android有這類似的嗎?
好像只有HTC才有
Fing 試試看
軟體下載裡的語言檔是亂碼
必須到官網在下載最新的繁中語言檔才可以用。
謝謝
什麼都不必裝，直接連到 wireless route 就可以看了呀，就連11b的古代機種都有這種功能了。
設密碼不就好了
不知可用那個軟體來封鎖那些不請自來的連線
？
基地台設密碼不就好了
設密碼是不錯，但如果有人破了密碼呢?，或有認識的人從你的電腦取的密碼呢?(問多7和Vista都可以在Properties裡的輸入完的密碼下面點選"顯示密碼"喔)
這個軟件不錯喔~~
鎖 MAC address 啊!