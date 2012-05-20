一般情況下當我們需要從 Android 手機或平板電腦中傳輸或取用檔案時，通常都會拿出 USB 連接線，讓 Android 裝置跟電腦連線後再從電腦中瀏覽你要下載或上傳的檔案。如果你不想這麼麻煩，希望能透過「無線」的方式來存取 Android 裡的檔案的話，該怎麼做比較方便呢？

以下這個免費的 WiFi File Transfer 應用程式其實相當方便好用，安裝好、啟用之後，它會把手機或平板電腦直接當做是個網頁伺服器，我們只要在電腦中用 IE、Firefox 或 Google Chrome 開啟指定的 IP 位址（電腦與 Android 裝置必須連上同一個無線網路基地台），便可直接瀏覽手機中的全部檔案，包括手機內建的儲存空間或外接的記憶卡裡的資料，通通都可以瀏覽、下載。

WiFi File Transfer 提供「一鍵分享」功能，我們只要開啟 WiFi File Transfer 軟體後，按一下「Start」按鈕，便可讓其他電腦或裝置透過瀏覽器連進來抓檔案。開放外部連線進來之前，我們也可自行設定網路連接埠（Port），自行設定一個專屬的 Port 避免跟其他電腦或服務有衝突。另外還提供了密碼鎖定功能，可指定登入密碼避免其他不相關的人侵入或干擾。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：WiFi File Transfer 軟體版本：1.0.1 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體，另有付費的進階版 檔案大小：438K 系統支援：此為 Android 手機或平板電腦專用應用程式（支援 Android 2.1 以上版本） 官方網站：按這裡 軟體下載： 在 Android 手機或平板電腦中開啟「Google Play 商店」、搜尋「WiFi File Transfer」關鍵字即可下載安裝，或「按這裡」透過 Google Play 網站線上自動安裝

使用方法：

第1步 在 Android 手機或平板電腦中安裝好 WiFi File Transfer 應用程式並開啟之後，按一下畫面中間的「Start」按鈕即可開啟檔案分享功能，讓其電腦或裝置可以連線進來抓取、上傳或管理檔案。

按下「Start」按鈕後，畫面中會顯示一個類似「http://192.168.xxx.xxx:xxxx」這樣的網址，只要在你的電腦的瀏覽器中開啟這個網址，便可連線進你的 Android 手機或平板電腦抓檔案。注意！你的電腦與手機必須同時連上同一個 Wifi 無線網路基地台才能互連。

第2步 如果要修改登入密碼或網路連接埠(Port)，可以按一下左下角的「Settings」按鈕，然後分別在「Port」或「Password」中設定你要的連接埠或登入密碼。

第3步 接著請在電腦中用網路瀏覽器開啟剛剛看到的網址，如「192.168.102.10:1234」，如果有設定登入密碼，請輸入你所設定的密碼後即可登入。

第4步 此時網頁中會列出全部檔案、資料圖照片、影片，如果要將檔案從 Android 手機或平板電腦傳輸到目前在用的電腦中，只要勾選好檔案，然後按一下「Download」按鈕即可下載下來。

第5步 如果要傳輸檔案到 Android 裝置中，請按一下「Transfer files to device」下方的「Select files」，選取好檔案後再按「Start upload」即可傳到手機裡去。一次可以選取很多個檔案、同時上傳。

記得，不使用的時候，請在手機中按「Stop」關掉此功能，避免其他人不小心溜進來抓你的資料。當然，密碼一定要設就是了。