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[下載] LibreOffice v5.2.4 中文版，免費文書處理軟體（支援 Windows, Mac, Linux）

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2016/12/25 更新：LibreOffice 軟體版本更新至 v5.2.4 最新版，更新細節：按這裡

很早之前曾經介紹過 OpenOffice.org 這個免費、開放原始碼的文書處理軟體，裡面提供了類似 Microsoft Office 的 Word、Excel、PowerPoint.. 等等相容的編輯工具，讓我們可以自由下載、安裝使用，不用再花高額費用來買授權。後來 OpenOffice.org 停止開發後被捐給了 Apache 軟體基金會（聽說最近又開始動了），而先前 OpenOffice.org 計畫中的一些成員與其他開發者以其基礎成立了全新的 LibreOffice。

由於 LibreOffice 是脫胎自 OpenOffice.org 而來，所以包括軟體功能、外觀與版本編號一開始都跟 OpenOffice.org 差不多，裡面一樣也包含了文書編輯、試算表、簡報、繪圖、資料庫管理與方程式編輯工具…等，使用方式跟以前大家所熟悉的微軟 Office 文書處理軟體通通都一樣，一樣也可以支援常見的各式 doc, docx, xls, xlsx,ppt… 等等各種文件格式。

LibreOffice 預設提供了包含繁體中文、簡體中文、英文…在內的數十國語言介面，也可支援 Windows, Mac OS X, Linux… 等等各種常見作業系統，如果你常常需要使用到文書、試算表或簡報..等編輯功能而不想盜版或花錢買軟體，直接下載 LibreOffice 來用，不花錢也可以用得輕鬆愉快。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：LibreOffice
  • 軟體版本：5.2.4
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：開放原始碼自由軟體，公司、個人皆可免費使用
  • 檔案大小：211 MB
  • 系統支援：Windows、Mac OS X 與 Linux 等系統
  • 官方網站：http://www.libreoffice.org/
  • 軟體下載：按這裡

LibreOffice 軟體內含以下工具：

  • 文字文件 (Text Document)：類似 Microsoft Word
  • 試算表 (Spreadsheet)：類似 Microsoft Excel
  • 簡報 (Presentation)：類似 Microsoft PowerPoint
  • 繪圖 (Drawing)：類似 Microsoft Visio, 可繪製流程圖、示意圖
  • 資料庫 (Database)：資料庫管理工具
  • 公式 (Formula)：編寫數學算式、公式

LibreOffice 文書處理軟體

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