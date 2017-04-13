2017/4/13 更新：軟體版本更新至 v2.10.9.0 最新版。
Directory Monitor 是個資料夾即時監控工具，主要功能是幫我們監視指定資料夾中的檔案新增、修改或刪除等變動，在資料夾中的檔案有更動時，自動在桌面右下角跳出通知訊息或發出聲音讓我們知道。除此之外，還可指定在發生某些狀況時自動執行指定應用程式或自製的工具、批次檔，讓電腦可針對特定狀況做些自動化的反應。
而透過 Directory Monitor 執行資料夾監控時，除了可針對單一資料夾、內含的子資料夾之外，也可透過萬用字元過濾、排除某些要或不要的檔案，而整個資料夾裡的檔案變動過程也都可以記錄在 log 檔裡面，讓我們有空再來檢查看看，檢查檔案變動的頻率也都可以自行設定時間，整體來說還算簡單好用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Directory Monitor
- 軟體版本：2.10.9.0
- 軟體語言：繁體中文、英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：8.67 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/8/10（需 .NET Framework 3.5 SP1 以上）
- 官方網站：http://brutaldev.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 安裝好、開啟 Directory Monitor 軟體之後，依序按下「Directories」→「Add」，準備新增你要監控的資料夾。
第2步 先在「Directory」欄位中選取你要監控的資料夾，然後在「Events」中勾選要監控哪些變動項目，如果有需要在檔案有更新或變動時自動執行某些軟體或批次檔，可以視窗下方的「Excute」中設定。
全部設定完按下「Save」按鈕即可。
第3步 視窗上方是目前監控中的資料夾，視窗下方則是最近的一些檔案更新與變動細節。
第4步 每當監控中的檔案有被刪除、新增、更新…時，桌面右下角都會跳出一個警示訊息，告訴我們有哪些變動。
第5步 另外在「File」→「Options…」選單裡也可自行設定檢查的頻率與排除、包含的項目….等細節。
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請問愛的xx手是怎麼回事…..XD
要留什麼言阿?我不懂啦!
可以針對遠端監控嗎？例如網芳中的特定資料夾。
剛試了好像沒辦法監看網芳
我也是主要想知道到底是網路芳鄰中的哪一台電腦有在修改資料夾,大大有更恰當的軟體可提供一下嗎