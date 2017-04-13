2017/4/13 更新：軟體版本更新至 v2.10.9.0 最新版。

Directory Monitor 是個資料夾即時監控工具，主要功能是幫我們監視指定資料夾中的檔案新增、修改或刪除等變動，在資料夾中的檔案有更動時，自動在桌面右下角跳出通知訊息或發出聲音讓我們知道。除此之外，還可指定在發生某些狀況時自動執行指定應用程式或自製的工具、批次檔，讓電腦可針對特定狀況做些自動化的反應。

而透過 Directory Monitor 執行資料夾監控時，除了可針對單一資料夾、內含的子資料夾之外，也可透過萬用字元過濾、排除某些要或不要的檔案，而整個資料夾裡的檔案變動過程也都可以記錄在 log 檔裡面，讓我們有空再來檢查看看，檢查檔案變動的頻率也都可以自行設定時間，整體來說還算簡單好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Directory Monitor

Directory Monitor 軟體版本： 2.10.9.0

2.10.9.0 軟體語言： 繁體中文、英文

繁體中文、英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 8.67 MB

8.67 MB 系統支援： Windows XP/Win7/8/10（需 .NET Framework 3.5 SP1 以上）

Windows XP/Win7/8/10（需 .NET Framework 3.5 SP1 以上） 官方網站： http://brutaldev.com/

http://brutaldev.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好、開啟 Directory Monitor 軟體之後，依序按下「Directories」→「Add」，準備新增你要監控的資料夾。

第2步 先在「Directory」欄位中選取你要監控的資料夾，然後在「Events」中勾選要監控哪些變動項目，如果有需要在檔案有更新或變動時自動執行某些軟體或批次檔，可以視窗下方的「Excute」中設定。

全部設定完按下「Save」按鈕即可。

第3步 視窗上方是目前監控中的資料夾，視窗下方則是最近的一些檔案更新與變動細節。

第4步 每當監控中的檔案有被刪除、新增、更新…時，桌面右下角都會跳出一個警示訊息，告訴我們有哪些變動。

第5步 另外在「File」→「Options…」選單裡也可自行設定檢查的頻率與排除、包含的項目….等細節。