2017/3/25 更新：GOM Player 軟體版本更新至 v2.3.14.5270 最新版，安裝軟體的步驟中請注意不要勾選廣告程式或額外的贊助軟體。 更新細節： [增強的播放性能]

• 支持24位，32位高質量聲音添加

• 支持各種音頻格式的附加音頻編解碼器

– 支持MusePak 7，Monkey的無損編解碼器

• 提高外部編解碼器的穩定性 [功能的改進]

• 刪除GOM Remote彈出窗口和字幕搜索窗口

– 我們將在未來提供更好的功能。

• 當鼠標懸停在GOM Player Touch Skin控制器上時，提供用於播放位置的工具提示

• 安裝GOM Player時，將WEBM文件圖標添加到GOM Player

• 將“保持播放速度”選項的默認設置從“不保留”更改為“保持” [VOC和錯誤修正]

• 修復了版本2.3.12中控制窗口中與子大小相關的錯誤

• 修復了MKV文件中與播放時間相關的錯誤

• 修復了A-B重複窗口中與列表相關的崩潰錯誤

• 修復了GOM Remote，VR 360指南標記中的問題

• 修改右鍵單擊小網絡和底部文本廣告區域時顯示的菜單

• 在BorderlessMode中固定分層Windows字幕準則

• 修復了BorderlessMode餘像問題

• 修復了卸載“VSUtil”時未刪除的問題

GOM Player 是個相當好用的免費影音播放器，可支援包括 AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV… 在內的各種常見的影音格式，幾乎一套軟體就可以播放 VCD、DVD 與常見的各種影片檔格式。

使用 GOM Player 播放影片時除了可隨時調整視訊的亮度、對比與飽和度之外，還內建了影片畫面擷取功能與批次影片抓圖功能，更特別的是還提供了「區段迴圈」功能，可讓我們重複播放指定時間的影音內容，對於學語言或重播重要場景等使用需求很有幫助。另外也提供了「探索」功能讓我們用更快的速度跳著看片，更可支援快播、慢播等特殊用法。

其實 GOM Player 在功能與操作介面上都相當不錯，對於一般影片的解碼能力也都相當好，如果播放影片時電腦中找不到可用的影音解碼器，GOM Player 還可支援線上搜尋、下載解碼器的功能，幫電腦下載安裝適用的解碼器來播影片。尤其它把視訊、音訊、字幕、播放等控制功能額外整合到另外一個按「F7」就能開啟的「控制面板」上，讓我們在調整影片的相關播放功能時更快、更方便。

而參數設定的部份，我們也可手動調整或啟用/禁用個別的濾鏡、解碼器，聲音的部份還提供了去除人聲、人聲增強等特殊應用，對於混響效果與 3D 環繞果也可手動調整。整體來說可設定、調整的部份還算完整，且版面配置很人性化，不會太過雜亂難用。

GOM Player v2.3.8.5262 版本更新細節： DMB，Wi-Di功能刪除

修正了一些音頻播放問題

提高DVD字幕顏色性能和寬高比

修正上傳字幕時的錯誤

添加LG 360 VR首選項

優惠GOM軟件推廣

添加GOM軟件按鈕

添加GOM Remote狀態彈出窗口

在Dodge遊戲中展開屏幕大小

在菜單中添加更新項目

其他雜項更正

軟體操作介面：

第1步 安裝軟體時請注意，看到下面畫面時請不要勾選、安裝其他用不到的工具列，也不要讓程式修改你的瀏覽器首頁與搜尋引擎。

第2步 安裝好 GOM Player 軟體後，第一次啟動時會出現一個「GOM Player 設定嚮導」的畫面，請依照你的使用需求挑選你要用的播放模式，如果電腦等級比較差、CPU 速度比較慢，可以選「一般模式」。

第3步 播放器的操作介面，右下角有一個「控制面板」按鈕（也可按「F7」快速鍵開啟），控制面板上面會把常用的視頻、音頻、字幕與播放等常用功能另外拉出來，方便我們在播放影片時快速調整各種設定。

第4步 如果播放影片時字幕對不太上、選錯字幕或字太小的話，可以在「字幕」的控制面板上手動調整。

第5步 播放影片時可在「播放」面板上用自動快轉或按「探索」下面的按鈕跳著看影片，對於很多喜歡在看動作片前先審核一下的人來說相當方便。

另外「區段迴圈」的功能可重複播放某些片段，按兩下就可輕鬆重播你喜歡的精采片段。

第6步 另外在播放面板上按一下滑鼠右鍵，即可開啟設定選單，依照自己的需求調整播放器的各種進階設定。