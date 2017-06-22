2017/6/22 更新：軟體版本更新至 v3.8.2.5 最新版。

多年前曾以免費的「小紅傘」防毒軟體在台灣與世界各國打響名號的 Avira 公司，最近推出了 Mac 版的防毒軟體，一樣免費，一樣簡單好用。

雖然很多人都說 Mac 系統沒有病毒、不需要防毒軟體，不過現在網路上安全威脅的種類越來越多、攻擊強度越來越高，儘管系統的安全性、穩定度與嚴謹的權限設計讓 Mac OS X 不像舊版 Windows 那樣容易中標，不過隨著 Mac 系統的使用率越來越高，也漸漸引起有心人士的覬覦，至少賣防毒軟體的廠商也終於看上這一塊了...

如果你的電腦只是單純的上網、瀏覽網頁跟聽音樂看影片，幾乎很少安裝軟體，也不太會下載什麼奇奇怪怪的東西，那 Mac 版的防毒軟體對你來說幾乎沒什麼用處。但如果你的 Mac 電腦常常會下載各種軟體、應用程式或常常需要處理朋友、同事傳來的檔案，那另外再裝個免費版 Avira 小紅傘防毒軟體除了多了一層保障之外也不會讓電腦增加太多負擔。

目前版本的 Avira Free Mac Security 防毒軟體除了支援即時病毒偵測之外，還提供自動更新病毒碼、排程定期掃毒與有害程式隔離..等功能，幾乎不用做任何設定，裝好之後讓他定期掃描即可確保電腦資訊安全。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Avira Free Antivirus for Mac

Avira Free Antivirus for Mac 軟體版本： 3.8.2.5

3.8.2.5 軟體語言： 英文、簡體中文

英文、簡體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 188 MB

188 MB 系統支援： Mac OS 10.9 以上版本

Mac OS 10.9 以上版本 官方網站： http://www.avira.com/en/avira-free-mac-security

http://www.avira.com/en/avira-free-mac-security 軟體下載： 按這裡

此版本目前可支援 Mac OS 10.6 以上版本的作業系統，電腦硬體的部份至少得有 2GB 以上的記憶體、64-bit Intel Core 2 Duo 以上規格的 CPU，應該是這兩三年內新買的 Mac 都沒問題。

操作介面：

第1步 軟體安裝畫面，都按繼續、下一步什麼的就好。

第2步 安裝好之後，預設會自動開始更新病毒碼並執行第一次的全系統重點掃描 Quick scan。

第3步 這是定期自動掃毒、自動更新病毒碼設定，只要確認兩個項目都是「On」就可以了。

第4步 疑似病毒隔離區。

第5步 手動掃毒功能，可根據需求執行快速掃描或深入、完整的掃毒，確保電腦中的檔案全部都沒問題。

第6步 按一下「Command」+「,」可開啟 Avira Free Mac Security 軟體設定視窗，可依自己的需求調整手動掃描時的掃毒對象或調整啟發式掃描的功能..等。

第7步 另外這個「Real-Time Protection」則可調整即時偵測功能，可只針對重要的、比較容易有問題的檔案做即時檢測，避免佔用太多系統資源，或執行其他調整與設定。