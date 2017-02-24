2017/2/24 更新：iTools 軟體版本更新至 v3.3.9.6 最新版。
一般情況下大家都會依照 Apple 的指示透過 iTunes 來同步、更新或備份 iPhone、iPad 或 iPod 中的音樂、照片或電子書等內容，不過在 iTunes 裡面的限制比較多，沒法像 Android 手機那樣，直接接上電腦就可以任意讀取、備份手機裡的檔案。
而 iTools 則是最近一兩年來相當受到網友歡迎的 iOS 設備管理軟體，主要功能除了幫我們備份手機中的照片、影片、MP3、電子書、通訊錄、手機簡訊、應用程式..等內容之外，還可讓我們隨時在電腦中瀏覽、下載手機裡的各式檔案與通訊錄、手機簡訊。
除此之外，還可透過內建的管理工具輕鬆調整、安排桌面圖示的位置、備份桌面、移除應用程式、應用程式文檔管理、瀏覽系統檔案、即時桌面影像錄影、清理系統與應用程式垃圾、將電腦中的音樂檔設定為手機鈴聲…以及其他各式各樣的進階管理工具等，都是相當實用的好東西。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：iTools
- 軟體版本：3.3.9.6
- 軟體語言：簡體中文版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：19.2 MB
- 系統支援：支援 iOS 與 Android 裝置，可在 Windows 與 Mac OS X 系統中運作
- 官方網站：http://pro.itools.cn/itools3
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 開啟 iTools 軟體並將 iPhone/iPad/iPod.. 等裝置用 USB 線與電腦連接，接著可以在 iTools 視窗中看到你的 iOS 手機或平板電腦。
第2步 接著我們可以在左邊的目錄中瀏覽你要找的照片、影片、音樂、電子書... 等等內容。
如果要將電腦中的音樂檔傳到手機裡面當做來電鈴聲的話，可以在「媒體管理」裡面點一下「鈴聲」後再按一下上面的「導入」按鈕，即可將你選取的音樂檔設定為手機鈴聲。
第3步 在瀏覽照片、影片或音樂檔時，如果想把檔案從手機拉出來的話，可以選取後按「匯出」即可。
第4步 在「應用程式」選單裡面可以看到目前手機已經安裝的全部應用程式清單，可依需求按「備份」、「卸載」或按「文檔管理」，查看應用程式裡面的檔案、文件或相關資料。
第5步 如圖，瀏覽應用程式裡面的資料夾與內容時，也可隨時導入或匯出你要的檔案或圖檔，譬如說把 LINE 裡面的一堆可愛圖示挖出來放在網站或 MSN 上使用。
第6步 桌面管理功能，可直接在畫面中調整應用程式的圖示位置、移除或搬到同一個資料夾，旁邊還有個「即時桌面」功能，能讓我們看到目前手機操作時的即時畫面，還提供了即時畫面的錄影功能，讓我們將操作手機或 APP 時的畫面即時錄影下來。
第7步 「資訊管理」裡面還有一堆相當實用的功能，譬如說管理或匯出手機通訊錄、簡訊、備忘錄、瀏覽器書籤或日曆等等內容，一樣都是按一按就可以搞定。
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ITOOS的備份資料夾都預設在C磁碟,
但如C磁碟容量不足,
要如何更改備份資料夾為其他磁碟.
請問 把LINE的應用程式內容整個備份到電腦後，可以直接在電腦上看到全部的對話內容嗎？
比蘋果官方的好用，官方的太難用了