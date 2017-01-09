2017/1/9 更新：軟體版本更新至 v13.3.1 最新版。
The Uniform Server 是一套可以在 Windows 系統中運作的快速架站程式，可支援常見的 Apache 網頁伺服器與 PHP、Perl..程式語言、MySQL 資料庫並內建 phpMyAdmin 管理程式。
The Uniform Server 的主要特色就是「不用安裝」！下載、解壓縮後直接執行即可馬上弄出一個專業級的網頁伺服器環境。對於一般程度的使用者來說，不用個別下載、安裝各種伺服器軟體，沒有繁複的安裝步驟、也不用做什麼複雜的設定，更不用看一堆程式碼或打指令控制，幾乎就是執行之後就可以用！
當然，用這些工具來架站是很簡單，比較有挑戰性的則是後續的管理與伺服器最佳化，所幸 The Uniform Server 在伺服器與資料庫的啟動/重啟等控制、修改密碼或修改 PORT 與各種常見設定等，都是相當討喜的「視窗化」操作模式，我們只要點一點按鈕、輸入適當的數值，就可以輕鬆管理伺服器的各項細節。當然，雖然操作方便，還是需要點架站的相關知識才能知道自己在做什麼、該做什麼。
如果你偶爾有些簡單架站的需求，也剛好有台 Windows 電腦可放在家裡用光纖網路來架站，The Uniform Server 會是相當簡單、方便、專業有頗有彈性的選擇。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：The Uniform Server
- 軟體版本：13.3.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：28.0 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win10
- 官方網站：http://www.uniformserver.com/
- 軟體下載：按這裡
以下為舊版的操作畫面，新版的長得不太一樣，不過使用方法都差不多。
使用方法：
第1步 將 The Uniform Server 軟體下載回來、解壓縮後，我們可以在「UniServer」資料夾中看到「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式，依照運作的方式不同，我們可選擇執行其中一個程式來啟用、運行網頁伺服器。
第2步 第一次使用 The Uniform Server 時，會跳出一格式窗提醒我們修改 MySQL 資料庫的 root 登入密碼，請按「是」按鈕修改密碼。
第3步 在方框中輸入新的資料庫管理員登入密碼，按下「Change password」按鈕後幾秒鐘內便可自動修改完成，以後我們使用 phpMyAdmin 或其他管理工具來管理 MySQL 時，便可使用「root」帳號與此密碼來登入。
第4步 回到 The Uniform Server 主視窗後，按一下「Install/Run Apache and MySQL Services」按鈕，即可安裝、執行 Apache 與 MySQL 服務。
如果你是使用應用程式的方式執行 The Uniform Server，畫面會稍有不同，此時直接按「Start Apache 」與「Start MySQL」即可開始使用。
第5步 順利運行 Apache 與 MySQL 後，會自動開啟一個網址以「localhost」開頭的網頁，如果有順利看到此畫面的話表示伺服器正常運作中。
第6步 接著回到 The Uniform Server 主視窗，按一下「phpMyAdmin」按鈕，即可開啟 phpMyAdmin 資料庫管理工具的登入頁面，我們可使用此工具來新增、管理 MySQL 資料庫。
第7步 而你要顯示給大家瀏覽的網頁檔就直接放在「UniServer」裡的「www」資料夾中，譬如說我放了一個網頁檔名為「123.html」，在「自己電腦」瀏覽時就直接打「http://localhost/123.html」，或「http://127.0.0.1/123.html」。
第8步 幾乎不用做任何修改與設定，就可直接架設 WordPress 等套裝網站（當然要先到 MySQL 開設新資料庫、設定登入帳號與密碼）。
第9步 圖型化的設定頁面，修改伺服器的屬性與常用設定相當方便快速。
第10步 設定好伺服器、弄好要顯示的網頁內容之後，可以按一下 The Uniform Server 控制面板中的「Server Status」按鈕顯示目前的伺服器運作狀態，其中最上面那串數字就是你這台電腦目前對外的實體 IP 位址，給你朋友這個 IP，對方即可瀏覽你的網站。
如果你用自己電腦可以正常瀏覽、別人家電腦用你的實體 IP 卻無法瀏覽的話，則有可能是你家的網路分享器或防火牆擋住了，請依照說明書設定一下就可以囉！
如果沒有固定ＩＰ也可以架站嗎？
Uniform server都出到v11了，版主還沒有更新，停在v8.9.2
您好：
下載後，也按照上面模式操作「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式後，會出現Space detected！就無法使用了，請問是什麼問題？問題圖片網址：https://www.dropbox.com/s/nwrqajw474zvkod/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPG→還是說要使用時，需要什麼環境配置嗎？還是例外處理？
查字典啊，Uniform Server不建議解開到含有空白或中文的資料夾中執行，當時登入的使用者帳號建議不要用非英文字元。
看得出來您觀念不太清楚，如果你只是做前端開發可以不懂這些，如果是PHP工程師以後要面對客戶，或是要往更高薪前進，http大概的運作等相對底層概念還是要會的。Uniform, XAMPP這些只是方便開發用，不宜production環境使用。因為production環境面對資安議題，有時會需要單獨更新Web Server/PHP/SQL程式，這些是太依賴架站器所做不到的。
您好：
下載後，也按照上面模式操作「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式後，會出現Space detected！就無法使用了，請問是什麼問題？問題圖片網址：https://www.dropbox.com/s/nwrqajw474zvkod/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPG
您了：
下載後，也按照上面模式操作「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式後，會出現Space detected！就無法使用了，請問是什麼問題？問題圖片網址：https://www.dropbox.com/s/nwrqajw474zvkod/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPG
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看不到圖片!~
不過前是使用 TWAMP 這一套，因為他有貼近人心的中文介面，而且是可攜版的！
裝在 USB 裡面方便實用~
雖然在下個人是 Linux Server 慣用者~~
不過 XAMPP 和 不來恩大大介紹的這個 Uniform Server 都有使用過!!
用過的感覺~~ Uniform Server 比較直覺比較好用!!
XAMPP 感覺設計上動線不如 Uniform Server，
雖然說 XAMPP 比較早聽說
以上 AYO 阿佑
我也是用XAMPP方便簡單使用，不過php不能跑apache2isapi就不敢升級，現在新的php都跑fast-cgi模式…..我喜歡舊的那種apache2isapi感覺比較好。
圖都看不到@_@