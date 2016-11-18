2016/11/18 更新：PotPlayer 播放器軟體版本更新至v1.6.63856 此版本修補安全性問題(修復播放損壞 Real 檔案的漏洞)、修正無法實名認證的問題、修正播放 HDTV 時某些聲道沒有發出聲音的問題..。提供 32/64 位元的原生繁體中文、簡體中文版。更新細節：按這裡。

Daum PotPlayer 是由原本 KMPlayer 的軟體開發者到 Daum 新公司任職後所發佈的全新影音播放器，改善了原本 KMPlayer 在架構上與程式方面的缺陷與不足，以全新的架構從頭開始打造新版的 PotPlayer 影音播放器。

在 PotPlayer 的操作介面上跟 KMPlayer 看起來其實沒有太大的差異，一樣是相當簡潔、實用，而 PotPlayer 一樣也整合了多種常見的影音解碼器，讓我們播放影片時不用到處下載、安裝 Codec 就可輕鬆播放。此外 PotPlayer 也支援 DXVA（DirectX Video Acceleration）硬體加速（硬體解碼）功能，讓我們在收看高畫質影片或電影時可以更順暢、更清晰，降低 CPU 負載、避免電腦變慢。

除了絕大多數常見的影音檔格式都可支援、直接播放之外，PotPlayer 還可直接播放 ZIP、RAR 壓縮檔內的影音檔，不用另外解壓縮就能直接以 PotPlayer 播放壓縮檔內的影片，相當方便！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Daum PotPlayer

Daum PotPlayer 軟體版本： v1.6.63856 穩定版、1.6.63856 beta

v1.6.63856 穩定版、1.6.63856 beta 軟體語言： 繁體中文版

繁體中文版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 20.5 MB

20.5 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win10 （32/64位元）

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win10 （32/64位元） 官方網站： http://potplayer.daum.net/

http://potplayer.daum.net/ 軟體下載： 按這裡

1.6.63856 2016/11/17 更新細節：

* 安全性問題(修復播放損壞 Real 檔案的漏洞)

– 修正無法實名認證的問題

– 修正播放 HDTV 時某些聲道沒有發出聲音的問題 1.6.63840 2016/10/28 更新細節：

* 修正使用者可回報實名認證的問題

– 修正無法播放某些 MP4 檔案的問題

– 修正特殊字元密碼無法登入的問題

軟體操作介面：

第1步 PotPlayer 在操作介面或設定、使用方式跟 KMPlayer 差不多，整個介面都已經中文化了，從 KMPlayer 轉換過來沒有任何障礙。

第2步 如果要修改設定或調整字幕、視訊、音訊、濾鏡、面板…等功能的話，可以點一下左上角的「PotPlayer」按鈕，即可在選單中即時做修改。

若想將電腦中影音檔的預設播放器設定為 PotPlayer 的話，請按一下「參數選項…」或「F5」鍵盤快速鍵。

第3步 在「關連」選單中我們可以按一下「選擇視訊」按鈕，將全部視訊、影片擋的預設播放器設定為 PotPlayer。如果設定後影片擋的圖示變成空白或沒有圖示的話，可以按「重新整理」或「清除暫存以更新圖示」按鈕。

全部調整好之後再按一下「確定」按鈕，完成設定。

第4步 另外，使用時可能會跳出要你更新軟體的視窗，由於我們使用的版本是非官方的繁體中文修改版，如果直接執行線上更新的話一些中文化程式可能會被原始的韓文版覆蓋過去，所以請在「自動更新設定」中選擇「關閉」，再按一下「否」不要更新，維持原本使用中的版本。

其他的功能，就慢慢玩玩看囉~~