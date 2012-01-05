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JSNES 免裝模擬器、免下載，直接網頁上玩「紅白機」遊戲（超級瑪莉,魂斗羅, 泡泡龍, 莎羅曼蛇, 洛克人, 薩爾達傳說…）

剛剛看到網友轉貼了一個相當有趣的小網站，主要功能就是讓網友可以直接在網頁上玩以前任天堂「紅白機」那種電視遊樂器裡的小遊戲。

跟以往必須下載模擬器、再下載遊戲程式來玩的方式不一樣的是，這個實驗性質的網站把模擬器、遊戲 ROM 等等都直接做在網頁上了，大家只要開啟 JSNES 網頁、不用下載任何檔案或程式，即可馬上開始玩。

目前 JSNES 網站提供超級瑪莉 1 代、3 代、魂斗羅、泡泡龍、金剛vs瑪莉、高爾夫、莎羅曼蛇、小精靈、洛克人、網球、俄羅斯方塊、薩爾達傳說... 等等遊戲，都是相當膾炙人口、曾經讓大家愛不釋手的熱門遊戲，只要用鍵盤就可以玩，相當方便。


  • 網站名稱：JSNES
  • 網站網址：http://fir.sh/projects/jsnes/
  • 瀏覽器建議：建議在 Google Chrome、Safari 4、Opera 或 IE 9 等版本的瀏覽器玩

    • 鍵盤控制方式：

    • 上下左右： ↑、↓、 ←、 →
    • A： X 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：跳）
    • B： Z 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：加速、射火球）
    • 開始：Enter 鍵
    • 選擇：Ctrl 鍵

    （玩遊戲時，注意不要切換成中文輸入法！否則某些按鍵可能會不能按）

    操作畫面：

    第1步  開啟 JSNES 網頁，直接在選單中點選你要玩的遊戲，再用鍵盤操作即可開始玩。

    01 

     

    第2步  下面幾個按鈕，「restart」是重新啟動、「ebable sound」可以開關音樂（在辦公室也可以關起聲音偷偷玩），另外那個「zoom in」、「zoom out」按鈕則可放大或還原遊戲畫面的尺寸。

    02

     

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    較舊的留言
    1. CHAN 說道：
      12-18, 2016 at 下午 10:05.50

      請問怎樣用HORI Fighting Stick joystick 去玩JSNES? P.S. 我connect 左這joystick 去USB, 本身電腦(Windows 7)是認到joystick 的, 但在玩JSNES 時就一D都認不到

      回覆
    3. Jeff 說道：
      01-08, 2012 at 上午 7:24.00

      泡泡龍這遊戲的控制似乎有點問題

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