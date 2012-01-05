剛剛看到網友轉貼了一個相當有趣的小網站，主要功能就是讓網友可以直接在網頁上玩以前任天堂「紅白機」那種電視遊樂器裡的小遊戲。
跟以往必須下載模擬器、再下載遊戲程式來玩的方式不一樣的是，這個實驗性質的網站把模擬器、遊戲 ROM 等等都直接做在網頁上了，大家只要開啟 JSNES 網頁、不用下載任何檔案或程式，即可馬上開始玩。
目前 JSNES 網站提供超級瑪莉 1 代、3 代、魂斗羅、泡泡龍、金剛vs瑪莉、高爾夫、莎羅曼蛇、小精靈、洛克人、網球、俄羅斯方塊、薩爾達傳說... 等等遊戲，都是相當膾炙人口、曾經讓大家愛不釋手的熱門遊戲，只要用鍵盤就可以玩，相當方便。
網站名稱：JSNES 網站網址：http://fir.sh/projects/jsnes/ 瀏覽器建議：建議在 Google Chrome、Safari 4、Opera 或 IE 9 等版本的瀏覽器玩
鍵盤控制方式：
- 上下左右： ↑、↓、 ←、 →
- A： X 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：跳）
- B： Z 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：加速、射火球）
- 開始：Enter 鍵
- 選擇：Ctrl 鍵
（玩遊戲時，注意不要切換成中文輸入法！否則某些按鍵可能會不能按）
操作畫面：
第1步 開啟 JSNES 網頁，直接在選單中點選你要玩的遊戲，再用鍵盤操作即可開始玩。
第2步 下面幾個按鈕，「restart」是重新啟動、「ebable sound」可以開關音樂（在辦公室也可以關起聲音偷偷玩），另外那個「zoom in」、「zoom out」按鈕則可放大或還原遊戲畫面的尺寸。
請問怎樣用HORI Fighting Stick joystick 去玩JSNES? P.S. 我connect 左這joystick 去USB, 本身電腦(Windows 7)是認到joystick 的, 但在玩JSNES 時就一D都認不到
這裡有更多 http://nes.g4team.com/
泡泡龍這遊戲的控制似乎有點問題