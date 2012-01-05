剛剛看到網友轉貼了一個相當有趣的小網站，主要功能就是讓網友可以直接在網頁上玩以前任天堂「紅白機」那種電視遊樂器裡的小遊戲。

跟以往必須下載模擬器、再下載遊戲程式來玩的方式不一樣的是，這個實驗性質的網站把模擬器、遊戲 ROM 等等都直接做在網頁上了，大家只要開啟 JSNES 網頁、不用下載任何檔案或程式，即可馬上開始玩。

目前 JSNES 網站提供超級瑪莉 1 代、3 代、魂斗羅、泡泡龍、金剛vs瑪莉、高爾夫、莎羅曼蛇、小精靈、洛克人、網球、俄羅斯方塊、薩爾達傳說... 等等遊戲，都是相當膾炙人口、曾經讓大家愛不釋手的熱門遊戲，只要用鍵盤就可以玩，相當方便。





網站名稱：JSNES 網站網址：http://fir.sh/projects/jsnes/ 瀏覽器建議：建議在 Google Chrome、Safari 4、Opera 或 IE 9 等版本的瀏覽器玩

鍵盤控制方式： 上下左右： ↑、↓、 ←、 →

↑、↓、 ←、 → A： X 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：跳）

X 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：跳） B： Z 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：加速、射火球）

Z 鍵（在超級瑪莉遊戲裡是：加速、射火球） 開始： Enter 鍵

Enter 鍵 選擇：Ctrl 鍵 （玩遊戲時，注意不要切換成中文輸入法！否則某些按鍵可能會不能按）

操作畫面：

第1步 開啟 JSNES 網頁，直接在選單中點選你要玩的遊戲，再用鍵盤操作即可開始玩。