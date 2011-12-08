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如何在 Notepad++ 開啟「分割視窗」同時檢視、比對兩份文件？

Notepad++ 是個相當好用的免費純文字編輯器，除了內建的功能相當多之外，也支援外掛模組的方式擴充各方面的應用。以前我都用 UltraEdit 跟 Emeditor，後來都改用免費的 Notepad++ 來編輯程式、寫網站文章。

以下介紹一個簡單的小應用，如果你偶爾需要同時開啟兩個不同的文件來檢視、比對內容的話，該如何在分割視窗的兩邊同時展示兩個不同文件的內容呢？其實很簡單，就是按「檢視」→「現行文件移動 | 拷貝」，就可以了。


  • 軟體名稱：Notepad++
  • 軟體下載：按這裡

    • 使用方法：

    第1步  在 Notepad++ 裡面開啟多個文件之後，依序按下「檢視」→「現行文件移動 | 拷貝」→「移至另一個視窗」，即可開啟分割視窗功能，並將目前文件丟到新的分割視窗去。

    01  

     

    第2步  如下圖，把兩份文件丟到不同的分割視窗之後，就可以同時檢視、比對內容了。

    如果希望能在捲動其中一份文件時另外一個文件也同時捲動的話，可以按一下工具列上的「雙窗垂直同步捲動」按鈕，即可輕鬆捲動、比對兩份文件。

    02 

    延伸閱讀：

    1. NotePad++ 純文字編輯器
    2. Notepad2  純文字編輯器
    3. PSPad 比 UltraEdit 更強大的「免費」純文字編輯器（中文版）
    4. [下載] EmEditor  純文字編輯器 (最新中文版)
    5. Notepad 2008 支援多頁籤、超炫的「下一代」記事本！
    6. Dark Room 讓你專心寫作的「打字暗房」（純文字編輯器）
    7. [Mac] Smultron 純文字、程式碼編輯程式（免費軟體）
    8. [Mac] jEdit 免費純文字編輯器

     

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    1. 過客 說道：
      12-27, 2016 at 上午 11:22.48

      這功能真的好用,謝謝分享!感恩!

      回覆
    2. Rain 說道：
      01-23, 2013 at 下午 10:23.58

      剛好看到這篇 真的超好用!!
      感謝!!

      回覆
    3. 戚泊兄 說道：
      12-20, 2012 at 下午 4:15.43

      感謝大大分享，解決了我的問題。

      回覆
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