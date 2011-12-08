Notepad++ 是個相當好用的免費純文字編輯器，除了內建的功能相當多之外，也支援外掛模組的方式擴充各方面的應用。以前我都用 UltraEdit 跟 Emeditor，後來都改用免費的 Notepad++ 來編輯程式、寫網站文章。

以下介紹一個簡單的小應用，如果你偶爾需要同時開啟兩個不同的文件來檢視、比對內容的話，該如何在分割視窗的兩邊同時展示兩個不同文件的內容呢？其實很簡單，就是按「檢視」→「現行文件移動 | 拷貝」，就可以了。





使用方法：

第1步 在 Notepad++ 裡面開啟多個文件之後，依序按下「檢視」→「現行文件移動 | 拷貝」→「移至另一個視窗」，即可開啟分割視窗功能，並將目前文件丟到新的分割視窗去。

第2步 如下圖，把兩份文件丟到不同的分割視窗之後，就可以同時檢視、比對內容了。

如果希望能在捲動其中一份文件時另外一個文件也同時捲動的話，可以按一下工具列上的「雙窗垂直同步捲動」按鈕，即可輕鬆捲動、比對兩份文件。



