[限時免費] Number to word 可離線使用的數字英文轉換工具

       

一般人大概很少會遇到需要將數字轉換成英文寫法的機會，但若你就是那萬中選一，工作或生活上經常會遇到的話，，

可以考慮下載像「Number to word」這樣的輔助工具，只要將數字輸入進去，就能立即轉換成英文的寫法。

雖然將數字寫成英文的規則並不困難，但有現成的工具可以使用，倒是可以節省許多拼字的時間與避免人為的錯誤。該 App 將數字轉換成英文後，可直接複製使用，或是透過分享的方式傳送出去。

程式可離線使用，而且無需任何權限，功能也相當的單純，不過這款 App 只支援 Android 系統，iOS 裡也有很多類似的 App，使用「Number to word」做為關鍵字就可以找到囉！如果不想下載 App 的朋友，之前也有介紹過「Spell Numbers」打開瀏覽器就可使用的線上轉換器，有需要的朋友都可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Number to word converter offline
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：The Elegant apps
  • 官方網站：https://sites.google.com/view/paidappsfree/home
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Number to word」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊上方的空格就可以輸入數字，輸入後就可以在下方看到轉換後的英文字，點擊「COPY」即可複製使用。

    最後更新：11-10, 2021 下午 5:36

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