[限時免費] CuBuGo 立體旋轉世界解謎遊戲
「CuBuGo」是一款類似紀念碑谷的益智解謎遊戲，玩家要控制一個全身通紅的小怪獸，在立體的世界中尋找他的帽子，，
遊戲共有 45 個關卡，平均分佈在 5 個世界當中，謎題的設計十分有趣，每一次的旋轉都可能發現新的路徑組合，找到正確的轉折點才能成功的穿越到達終點。在關卡中有些擋路的動物，大部份都帶有攻擊性，千萬不能與他們正面衝突，不然小怪獸就會被咬個粉碎，雖然我們也能從背面攻擊他們，但只要傷害了一個動物就無法完美過關。
在關卡裡還有許多各式各樣需要注意的地方，像是旋轉的刀具、噴火管、貪婪的機器人還有會掉落的花園侏儒等，每一步都需要好好的思考，小心避開危險的機關，穩穩踏出每一步，不過就算失敗了也沒有關係，遊戲並沒有生命值的限制，可以無限次的嘗試，最終都能從失敗中找到最佳路徑的唷！喜歡這類型遊戲的朋友，可以趁著限時免費來體驗看看囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：CuBuGo 軟體語言：英文 開發人員：peter baeder 官方網站：https://bgames.ch/ 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「CuBuGo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲後，點擊「PLAY」進入關卡列表，從第 1 關開始吧！
每一關都會從小怪獸飛走的帽子展開，最終的目標都是找回帽子，不過在途中必須想辦法收集獎勵方塊。
在螢幕上滑動就能控制小怪獸行走的方向，只能循著地上的路徑走，收集發亮的獎勵方塊，然後再左右旋轉畫面，找到新的路徑，繼續前進。
記得要環繞一圈，將所有的獎勵方塊都找出來，最後拿回帽子才能完美的過關哦！
在移動的過程中，必須小心其他會跟著一起移動的小動物，與他們正面相對時，就會被咬得粉碎，雖然背面可以發動攻擊，但就會失去完美過關的紀錄，最好的方式就是避開。
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在首頁左側點入「SETTINGS」可依操控習慣調整旋轉按鈕的位置。