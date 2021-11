Posted on

Snooze Button 精選 14 款高品質助眠環境音,讓你與久違的好睡眠重逢!

「Snooze Button」是一款助眠環境音播放程式,號稱 SLEEP like you haven’t in a LONG time! 可以讓使用者入睡就像很久沒睡一樣,是不是讓人好期待啊!

這款程式中一共收錄了 14 款的環境音效,,

雖然都是蠻普遍的蟲嗚鳥叫、雨聲、海浪、風聲、營火、雷聲等等的聲音,不過音質真的很不錯,除了環境音效外,還有音樂盒及兩首優美的音樂可以選用。

使用者可自訂要播放的時間,最短 15 分鐘,最長可達 2 小時 45 分,如果沒有設置,「Snooze Button」也會自動在 30 分鐘後停止播放,以節省電池的電量。程式可在背景運作,關閉螢幕或跳離程式畫面仍可持續播放,讓使用者可以安心的入睡。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:Snooze Button 軟體語言:英文 開發人員:Hung Nguyen 官方網站:http://luthornguyen.com/snooz/ 軟體性質:免費軟體 系統支援:iOS 7.0 以上 網路需求:不需網路即可使用 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Snooze Button」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面:

開啟程式後,點擊上方的「大按鈕」即可開始播放,在按鈕下方可左右滑動選取音效。右側可調整音量,左下角的按鈕可設定播放時間。