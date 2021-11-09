Light Ignite 雷射光折射物理解謎遊戲

「Light Ignite」是一款以雷射光為主題的物理解謎遊戲，玩家需使用各種不同特質的玻璃鏡面折射光源，想辦法點燃關卡中所有的小光點即可過關，，

不過除了小光點外，關卡裡也會有三顆星星等待玩家點亮，收集足夠的星星還可以解鎖，自由的創造屬於自己的特殊關卡。

目前有超過 100 個關卡，分為 6 種難度，其中歡迎關卡與初學者關卡都是比較平易近人的，讓玩家能夠先熟悉遊戲的玩法，了解光源折射、反射的原理，進而才會再陸續的增加難度，從單純的平移到需要自行調整角度，謎題將會越來越燒腦。

不過謎題並沒有一個特定的解法，只要能滿足夠過關條件都可以成功進入下一個關卡，每個人都可以嘗試各種不同的解謎方式，盡情的在遊戲中體驗光學物理的樂趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Light Ignite 軟體語言：英文 開發人員：Branching Factor LTD 官方網站：https://branchingfactor.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以直接進入第一個關卡，跟著小手的指示，拖動灰白色的鏡面，靠近雷射光就可以產生折射。





讓雷射光可以點燃同色的小光點就能過關。





除了一般的折射鏡外，還有曲面鏡可以聚光，白色的小光點必須聚集所有顏色的光源才能發出白色的雷射光。





謎題的種類相當多元，在關卡中也沒有任何的提示與限制，玩家可以自由的嘗試，去發現各種的過關方式。









收集足夠的星星就能解鎖最上方的「Sandbox」，創造屬於自己的特殊關卡！