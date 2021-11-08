Folio.ink 免註冊！線上影像分享空間，可保留原始畫質！

       

「Folio.ink」是一個免費的線上影像分享工具，不需要註冊帳號，只要將欲分享的照片或影片拖曳到網頁中，，

就能直接創建一個專屬的網路相簿，只有取得相簿網址的人可以瀏覽內容，若未手動刪除相簿，最多可保留 90 天。

單一相簿最多可容納 50 個影像檔，每個影像檔最大不可超過 50MB，可支援的格式包含 JPG、PNG、TIFF、GIF、SVG、HEIC、WEBP、PDF 與 MP4、MOV。而它最大的特點除了可以免費使用外，所有的影像檔案在上傳後皆會保留原始畫質，其他瀏覽者也可以直接下載到未經壓縮的原始檔案。

若想讓多位使用者共同編輯相簿內容，可以將另一個帶有編輯權限的網址分享給其他成員，大家就可以一起在同一個相簿中分享照片或影片，但該網址的人同樣都有刪除相簿的權限，所以在分享網址時，請特別注意囉！

 
  • 網站名稱：Folio.ink
  • 網站網址：https://folio.ink/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，直接將想要分享的照片、影片都拖曳到網頁中，或著點擊網頁中的箭頭圖示即可從電腦中選取欲分享的影像檔案。



    待檔案上傳完畢即可看到如下圖畫面，有兩種連結可複製使用。第一個比較短的連結是可以瀏覽相簿並下載的，可將其分享給其他成員；第二個則是帶有編輯權限的，要好好保存唷！



    點擊右側的箭頭或使用滑鼠的滾輪即可切換瀏覽照片。



    點擊照片就會出現下圖的視窗，點擊「Download」即可下載原始檔案。



    若是有編輯權限的使用者，點擊右下角第二個按鈕即可切換到編輯功能，可以刪除相簿、開啟幻燈片等功能。



    左下角第三個按鈕可拖曳調整檔案的順序。

    最後更新：11-08, 2021 下午 3:44

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