Optic Editor 可在照片加入動態元素的照片編輯器

大家還記得在幾年前網路上曾出現過一股動態照片的旋風嗎？在原本靜態的照片上加入了動態的效果，例如讓天上的雲飄動或是讓河水、海水自然的流動等，看起來相當特別又吸睛，，

如果你還想再試試這樣的特效，可以來玩看看這款「Optic Editor」。

「Optic Editor」裡提供的編輯工具相當的簡單，只要在需要動態的地方加上箭頭，保持不動的地方加上遮罩或是使用固定工具，快速的點擊標示出一個界線，就能立即完成一部精彩的短片。就算不小心畫錯需要修正或是刪除某些標示，也都十分容易，完全不需要任何的專業技巧就能操作。

程式還有內建一些動畫特效，可在照片中加入一些飄動的花朵、飛舞的蝴蝶、雪花、光點、星星等，也可以簡單一點使用動態貼紙，擺放在重點位置，創造一種特殊的視覺效果。

在保存之前還可再次調整整體動畫的速度，決定整部短片的秒數以及解析度，最後就能直接將短片保存到相簿中。整個程式功能除了開放免費使用外，在成品上也沒有任何的浮水印，有興趣的朋友可以來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Optic Editor 軟體語言：英文 開發人員：E Zen Studio 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 7.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Optic Editor」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟後可選擇拍照或是從相簿中選取照片，接著可進行簡單的裁切。





進入編輯畫面後，下方即可看到各種的標示工具。「MOTION」是單一路徑，每次只會畫出一個箭頭；「SEQUENCE」是連續路徑，可隨著塗抹的路線連續繪製出一組路徑。





針對一些想要固定不動的地方，可使用「STABILIZE」點擊想要固定的位置，不需點的很密集，可在轉折處點上一點即可；或者也可以使用「MASK」遮罩將要固定不動的位置都塗抹圈選起來。





點擊左下角的按鈕就可以預覽目前的動態效果。如果想要刪除不需要的路徑，可切換到「SELECT」就可以將路徑圈選起來，再按下右側的「垃圾桶」刪除。遮罩的部份則可使用「ERASE」橡皮擦去除。





若覺得想要再有更多的動態特效，可到「EFFECT」選單中，套用各種的動態效果。





或是到「STICKER」裡加入一些動態的貼紙。





最後就可以點擊右上角的「✓」，選定速度與解析度後，按下「SAVE」即可保存到相簿中，還可以進一步設定為動態桌布哦！