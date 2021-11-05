「IFN」近千款可商用 icon 免費下載，提供 SVG、EPS、PNG 格式！

「IFN」是一個來自日本提供免費 icon 圖標下載的網站，目前已有 962 個圖標設計，分佈在 16 種分類當中，，

包含電腦、學習、電器、生活用品、飲食、自然、動物、人類、建築等，除了可使用關鍵字來搜尋外，網站上還有提供一些常見的可以方便使用者更容易找到需要的圖標。

所有的圖標皆開放免費下載使用， 個人或是商業用途都沒問題，使用時無需版權聲明也不需標註來源，可以自由的使用在網站或是目錄、小冊子、傳單等各種印刷品當中。提供 SVG、EPS 以及 PNG 格式，可滿足各種設計使用上的需求。

另外站長還在每個小 icon 下都用心加註了一些逗趣又認真的文字說明，雖然網站是日文介面，但超級建議大家可以使用網頁翻譯，看看站長專門為使用者所準備的可愛小驚喜，也許可以為你苦悶的一天帶來一點樂趣唷！

網頁畫面：

開啟網站後，就可以直接看到 icon 列表，往下拉可看到所有的分類目錄以及標籤，可以更方便找到需要的 icon。









點入需要的 icon 就可以直接下載需要的檔案格式囉！





再往下拉即可看到一些文字描述，可使用網頁翻譯更容易了解其內容。有些寫得很有趣，有些則看起來很認真的想說明一些什麼，有興趣的朋友可以看看。