圖卡、發音雙管齊下！「日語單字輕鬆學」多種題型反覆加強記憶！

       

「日語單字輕鬆學」是一款介面簡單好用的日語單字學習工具，包含精美的圖卡與發音，透過反覆的問答測驗，，

可在短時間內加強記憶力！收錄的單字類型共分為十大主題，分別有水果、蔬菜、顏色、餐飲、動物、廚房，還有與春夏秋冬四季相關的單字主題。

開始時會先顯示單一的圖卡加單字與發音讓使用者認識並學習，接著就會開始穿插各種的測驗題型，來反覆的幫助加深印象，待題型進行一輪後，就會再加入新的單字，以此類推。除了可使用單一主題進行練習外，所有已學習過的單字也會被加入綜合題庫當中，可進行不同主題的混合練習。

在單字顯示的部份，提供三種顯示選項，預設會同時顯示漢字與假名，可依學習需求在設定中切換成只顯示漢字只顯示假名。不過它整體的單字量並不多，只有 152 個，應該是比較適合初學者來使用，提供給大家參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：日語單字輕鬆學
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：fengyi tsai
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「日語單字輕鬆學」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後就可以看到所有的主題列表，可從感興趣的主題開始學習。



    點入主題後，按下「開始學習」就會隨機出現單字圖卡，可點擊「喇叭」反覆聽取發音，按下「繼續」後就會使用各種的測驗題型來加強印象。



    題型有看圖選字、聽音選圖、看圖選發音以及看字選圖。



    所有已學習過的單字都會出現在右上角的綜合題庫中，點擊「開始複習」就能混合多種不同的主題單字進行練習唷！



    點入左上角的設定，可依需求來調整單字的顯示方式。

    最後更新：11-03, 2021 上午 11:09

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。