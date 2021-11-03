圖卡、發音雙管齊下！「日語單字輕鬆學」多種題型反覆加強記憶！

「日語單字輕鬆學」是一款介面簡單好用的日語單字學習工具，包含精美的圖卡與發音，透過反覆的問答測驗，，

可在短時間內加強記憶力！收錄的單字類型共分為十大主題，分別有水果、蔬菜、顏色、餐飲、動物、廚房，還有與春夏秋冬四季相關的單字主題。

開始時會先顯示單一的圖卡加單字與發音讓使用者認識並學習，接著就會開始穿插各種的測驗題型，來反覆的幫助加深印象，待題型進行一輪後，就會再加入新的單字，以此類推。除了可使用單一主題進行練習外，所有已學習過的單字也會被加入綜合題庫當中，可進行不同主題的混合練習。

在單字顯示的部份，提供三種顯示選項，預設會同時顯示漢字與假名，可依學習需求在設定中切換成只顯示漢字或只顯示假名。不過它整體的單字量並不多，只有 152 個，應該是比較適合初學者來使用，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：日語單字輕鬆學 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：fengyi tsai 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「日語單字輕鬆學」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後就可以看到所有的主題列表，可從感興趣的主題開始學習。





點入主題後，按下「開始學習」就會隨機出現單字圖卡，可點擊「喇叭」反覆聽取發音，按下「繼續」後就會使用各種的測驗題型來加強印象。





題型有看圖選字、聽音選圖、看圖選發音以及看字選圖。





所有已學習過的單字都會出現在右上角的綜合題庫中，點擊「開始複習」就能混合多種不同的主題單字進行練習唷！





點入左上角的設定，可依需求來調整單字的顯示方式。