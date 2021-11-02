[限時免費]「Perfect Fit (Hex)」黑暗神祕的六角形疊合消除遊戲

       

「Perfect Fit (Hex)」是一款以消除六角形為主要目標的益智遊戲，在每一個關卡中都會給玩家一個完整的六角形圖案，還有其它幾個由 1 個以上的三角形所組成的圖塊，，

玩家需靠著這些三角形圖塊以疊合的方式來將六角形消除即可過關。

無論是六角形還是其它的圖塊，玩家都無法調整它們的方向與角度，能拖動的就只有六角形，所以必須注意所選擇使用的三角形圖塊是否正確，否則很可能會造成六角形有部份的區塊無法完整消除而失敗。

不過好在關卡中沒有時間或步數的限制，就算失敗了也可以無限次數的重新來過。黑色的背景加上白色的圖形，再搭配上渾厚嗓音的旁白，玩起來很有沉浸感。第一階段的關卡難度不算高，可輕鬆的通過，但進入第二階段之後難度就會逐步的提升，有更加燒腦的感覺，喜歡這類益智遊戲的朋友，可以一起來挑戰看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Perfect Fit (Hex)
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Russell Mehringer
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Perfect Fit (Hex)」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊中間的六角形即可進入。



    接著算是一個簡單的教學吧？拖動六角形，將它完全疊加在圓形上。



    就可以進入第一階段的 10 個關卡。



    在關卡中會有一個完整的六角形，以及其它由一個或多個三角形所組成的圖塊，將六角形拖曳疊合在三角形圖塊上，疊合的部份就會消除，完全消除即可過關。



    接下來圖塊的形狀會越來越多，必須正確的選擇，才能確保完全消除，萬一留下了無法消除的區塊，只能點擊左上角的按鈕重新開始。



    當完成第一個階段後，就會再解鎖下一個階段，同樣將六角形疊合就能進入關卡列表。



    第二階段的六角形將會加入新的元素，在原本的六角形上可看到黑色的小三角形，那代表該區塊需經過兩次的疊合才能消除，難度將會越來越高哦！

    最後更新：11-02, 2021 下午 4:22

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