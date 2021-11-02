[限時免費] Mirror 多層次鏡像編輯工具，照片、影片都能玩！

       

鏡像在照片編輯裡是很常見的功能，可依需求將照片水平或是垂直翻轉，再與原來的照片擺放在一起，，

可增加視覺上的豐富性！不過鏡像可不只有這樣的玩法，這款「Mirror」影像編輯工具，可以讓使用者玩出更多層次的創意！

它可讓使用者向右或向下增加照片的格數，最多可變成九宮格的樣式，並能決定每格照片的方向，要上下顛倒、垂直或水平翻轉都可以，甚至還可以加入更多不同的照片，讓你想分享的照片看起來更引人注目。

除了靜態的照片外，程式也支援動態影片的編輯，不過影片可以玩的變化就比較受限，雖然同樣可以增加影像的格數組合，但影片就只有上下顛倒的選項，不像照片可以翻轉來翻轉去的，也僅限使用單一影片來編輯唷！有興趣的朋友可以一起來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Mirror: Canvas image creator
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alexandru Firtulescu
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mirror」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可選擇要使用「照片」或「影片」，點擊後可在下方選擇要使用「相機」或從「相簿」選取。



    以照片為例。加入照片後，會自動在右側加入一張 180 度上下顛倒的照片，在下方可調整邊框的顏色與粗細。



    切換到「GRID」就可以依需求加入更多的格式，最多可成為九宮格。



    點擊想要做出變化的特定格子，就會出現下方的選單，可上下顛倒、垂直翻轉或水平翻轉，也可以更換不同的照片哦！



    完成編輯後，點擊右上角的「Save」再選擇「Save Image」即可保存到相簿中。

    最後更新：11-02, 2021 下午 12:46

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