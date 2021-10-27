「Yome2x」極速圖片 2 倍無損放大，不需網路也可輕鬆用！

手邊的圖片素材如果尺寸不夠大，粗暴的直接放大通常都會出現鋸齒狀或是有模糊、雜訊等等的問題，畫質會變得很差，，

但如果你想在 iPhone 或 iPad 上離線也能進行圖片放大的動作，就可以來參考這款「Yome2x」，不需連網也能使用的圖片放大 App！它的操作也是相當簡單，免費版本最多一次可同時處理 3 張圖片，付費版本則可增加至 10 張，插畫或照片皆可。

只要圖片選入程式中，並設定希望的消除雜訊等級，接著只需按下一個按鈕，一張放大又無損的圖片就會立即出現在眼前，在畫面上還可同時比較使用前後的差異，效果十分不錯，不過不像前面提到的線上工具大多都能放大到 4 倍，「Yome2x」最多只能放大 2 倍唷！但沒有每日或每月等等的使用限制，可以放心大膽的使用，有需要的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Yome2x 軟體語言：繁體中文,英文,日文 開發人員：Shen-Wen Yang 官方網站：https://powhu.github.io/Support/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Yome2x」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊左側的圖示即可從相簿中選取要放大的圖片，最多可同時選入 3 張。加入照片後就可以在畫面上看到圖片，下方可做點簡單的設定，選擇圖片的類型並選定消除雜訊的等級後，按下「單張」即可啟動。





大概不到一秒的時間，就可以在左側看到無損放大後的成果，拖曳圖片中間的直線可比較放大前後的差異。點擊右側的按鈕就可以將放大後的圖片保存到相簿中。