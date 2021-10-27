免費下載可商用的萬聖節 3D 立體圖示～Free 3D Halloween Illustrations

雖然好像有點晚了，不過如果你正在尋找萬聖節的素材，「Free 3D Halloween Illustrations」這個網站裡有一些可愛版的 3D 立體 icon 可以下載，，

這組圖裡包含幽靈、墓碑、巫婆帽、蠟燭、骷髏頭、棺材等 24 種圖示，兩種不同的視角，設計相當精美又帶點可愛的元素。

所有的圖示皆開放免費下載，提供 Figma 與 PNG 格式，無論是個人或商業用途皆可，使用時無需標註來源，不過仍有一些使用上的小小限制，例如不可以使用在 App 或遊戲當中，更詳細的說明可以到網站的 License 頁面中查看。



網站名稱：Free 3D Halloween Illustrations 網站網址：https://halloween.wannathis.one/

網頁畫面：

開啟網頁就可以看到可愛的主視覺，如果想先預覽一下圖示，可繼續往下滑動。要直接下載的話，可點擊右上角的「Download」直接轉跳到下載按鈕的位置。









點按「Free Download」就可以開啟免費訂購頁面。





在右側的價格欄位中輸入「0」，然後按下「我要這個！」。





接著輸入 Email 後，按下「獲取」。





看到下圖畫面後，就可以到 Email 去接收下載連結，在信件中點擊「查看內容」。









打開下載頁面後，點擊「下載」就能將壓縮檔下載回來囉！壓縮檔裡就會包含 Figma 與 PNG 兩個資料夾。