Artflow 虛擬頭像產生器，輸入形容詞自動生成獨特頭像！

在網路上走跳，經常會需要使用到頭像來代表自己，如果不想要使用自己的照片，，

像 LINE 或 Facebook 也都有推出 虛擬人像 虛擬替身 的功能，可以用來做為頭貼使用，不過若你想來點特別的，或許可以來到「Artflow」嘗試新的玩法。

「Artflow」是一個線上的虛擬頭像產生器，與一般常見的頭像產生器不同，不需要自己拼湊五官、髮型、臉型等項目，而是透過 AI 技術，只要輸入一些形容詞描述，AI 就能經過一些神祕的計算，自動生成一個符合形容的頭像。

這想法是不是很有趣呢？例如你可以要一個有點胖的迪士尼小美人魚、藍頭髮的男孩、世界上最憤怒的人或是一個被太陽曬傷的吸血鬼（？），形容的越詳細，就能獲得越貼近、越完整的頭像。

在網站可保留自己最近產生的 6 個頭像，也可以瀏覽其他使用者所生成的頭像，可以看看大家腦洞大開的成果，不過形容詞的部份只接受英文唷！輸入後需要幾分鐘的時間才能獲得結果，有興趣的朋友可以來玩看看哦！

操作畫面：

開啟網頁後，在上方輸入形容詞描述，按下「Generate」。





接著就等待個數分鐘，在下方可以看到還需要多久時間。





最後就可以看到產生出來的頭像囉！不過我的「ugly but cute」看起來一點都不醜呀！還挺漂亮的。





如果想保存頭像的話，可直接在頭像上按滑鼠右鍵選擇另存圖片，但格式是 webP，有需要轉檔可到參考此篇文章。





往下則可欣賞其他使用者所製作出來的頭像，看到大家發揮創意寫出來的形容詞真的蠻有趣的，可使用網頁翻譯更容易閱讀。