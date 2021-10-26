有新物件就通知！「租屋雷達」一次搜足各大租屋網、FB 社團物件！

在房價居高不下的時代，租房子就成了大多數人的選擇，相信只要有租屋經驗的朋友都知道，，

好的物件只要一釋出真的會被秒殺，如果動作不夠快，想要找到好房子相當困難。

不過現在提供租屋資訊的管道相當多，除了各大租屋網站外，在 Facebook 上也有一些特定的租屋相關社團可以取得更多的資訊，雖然資源變多了，但相對要快速的吸收這些資訊也變得更加困難，CMoney 就以「讓租屋來找你」的想法推出了「租屋雷達」這個 App，要幫助廣大的租屋族可以更容易的找到適合的房子。

「租屋雷達」有兩大的核心功能，雷達的部份只要預設好條件，就會在有符合需求的物件上架時收到通知，不需要再花費時間與精力掛在租屋網站上，而是讓房子來找你；另一個功能就是搜尋引擎，可使用區域或地標搜尋模式的在各大租屋網站網羅各種符合條件的物件，不需在各網站間來回穿梭。

收錄的網站包含樂屋、好房網以及 591，Facebook 社團的話，目前只有大台北好好好租屋網，可同時接收到台北巿與新北巿的租屋資訊。看到不錯的物件可以直接連結開啟原租屋網站或 FB 貼文，也可以將感興趣的物件加入收藏，不過看到喜歡的還是要手腳快一點約看、下訂、簽約才不會被攔截哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：租屋雷達 軟體語言：繁體中文 開發人員：CMoney TECHNOLOGY CO.,LTD 官方網站：https://www.cmoney.tw/app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在使用前必須先進行註冊，也可以用 Facebook 帳號登入。接著設定希望的租屋條件，包含尋找時間、縣巿區域、租金範圍、類型、房間數等。











最後按下「搜尋」並開啟通知功能，就能在有合適物件時收到通知了。





之後就可以在「雷達」查看相關的物件資訊，點入感興趣的物件下方就可以連結開啟來源網站查看更詳細的內容。點擊「❤」則可先將物件加入收藏。





「FB 物件」可查看到 FB 大台北好好好租屋網社團所有的租屋資訊，不過這邊是定時更新的，每天早、中、晚會更新三回。「收藏」則可看到自己加入收藏的物件清單。





「搜尋」提供區域與地標兩種搜尋模式，地標可加入個人化的條件更精準的尋找適合的租屋資訊哦！