「StoriesIG」一鍵就能下載喜歡的 IG 照片、影片

Instagram 是許多人用來分享生活點滴的小天地，同時也是追蹤偶像明星、親朋好友近況的工具之一，不過由於它的使用限制，，

若看到喜歡的照片或影片，最多只能按個愛心、留個言，想要長久擁有單靠 IG 本身的 App 功能是沒有辦法的。

好在網路上有許多好用的輔助工具可以幫助我們達成願望，本篇要介紹的「StoriesIG」就是一個可以方便保存 IG 上各種照片、影片甚至是限時動態的線上工具，方法超簡單，只要複製貼上欲保存對象的 IG 帳號或網址，它就能即時將該帳號的所有照片通通挖出來。

在每個照片或影片下方都可以看到「Download」按鈕，點擊就能下載，不需註冊帳號直接就能快速使用！除此之外，這個網站也可以用來匿名觀看限時動態，如果你想要保持低調的話，有需要的朋友可以參考看看哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，只要將想要下載的 IG 帳號或網址貼入文字框中，就會開始讀取該帳號的相關內容。





數秒後就可以在下方看到所有讀取後的結果，與網頁版的 IG 一樣，會區分為貼文、限時動態等內容，在照片或圖片下方就可以點擊「Download」將它們下載回來。





若只想匿名觀看限時動態的話，切換到「STORIES」點擊想要查看的限時動態即可播放內容。