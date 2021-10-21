坐下來喝一杯吧！「找找咖啡廳」快速搜尋附近有插座、無限時的咖啡廳

出門在外臨時想坐下來喝一杯咖啡，或是想咖啡廳用筆電工作，又不知道店裡有沒有提供插座，，

如果覺得網頁比較不方便操作的話，可以考慮下載「找找咖啡廳」這個 App，其提供的咖啡廳資訊皆來自 Cafe Nomad 網站，開啟程式後就可以直接依目前所在的定位快速列出附近 20~50 間的咖啡廳，從地圖上直接就可以找到距離最近或是地點最適合的咖啡廳。

每間咖啡廳都有附上地址以及一些項目的參考評分，包含通常有位、東西好吃、裝潢音樂、WIFI 穩定、安靜程度，另外還有關於是否有用餐時間限制、提供插座以及是否可站立工作等資訊。不過在營業時間的部份資訊似乎比較不完整，但都有提供店家的官方網站，要查詢也是很方便的。

程式還有額外提供一些篩選工具，例如可以依餐點的好吃程度或是無限時、提供插座等條件，來幫助使用者更快速精準的找到符合需求的咖啡廳唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：找找咖啡廳 軟體語言：繁體中文 開發人員：Timothy Chung 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 8.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「找找咖啡廳」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就會自動在地圖上列出附近 20 的咖啡廳，可直接點擊地圖上的地標查看店家名稱與地址，將下方的店家資訊向上拖拉即可看到更詳細的評分資訊。喜歡的店家可點擊店名右側的「❤」加入最愛。





在最下方還可連結開啟 Cafe Nomad 的網站頁面、店家的官方網站，或是使用地圖導航功能。





點擊左下角的圖示，可開啟篩選器，可使用餐點好吃程度、用餐環境來篩選地圖上的店家，也可以只顯示加入最愛的店家。





將地圖移動到其它的區域，再點擊上方的「搜尋這個區域」就能查找特定地點的店家資訊囉！





點入左上角的「齒輪」進入設定，可調整「最大附近咖啡廳顯示數」，預設 20 間，最多可顯示 50 間。