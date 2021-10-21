Lorem.space 網頁佔位圖產生器，多種圖片主題、可自訂需要的尺寸！

       

在剛開始設計網頁版面時，都會需要使用一些圖片先來填補空間，讓網頁可以呈現出一個基本的雛形，，

而依網站屬性的不同，放入的圖片類型也會有不同的要求，像是形象圖、廣告圖片、頭像、商品圖等，若只是隨機放入不特定的圖片來佔位，預覽的效果可能就沒那麼好。

若要為網站特地準備各種不同的佔位圖又感覺太沒效率，這邊就介紹給大家一個提供多種不同圖片主題的網頁佔位圖產生器「Lorem.space」，在這個網站裡準備了包含電影、遊戲、唱片專輯、書、頭像、鞋子、手錶、家具以及時尚共 9 種主題，可以依需求來做選擇，完全不需要多花時間找圖、裁尺寸，對於網頁設計師來說是不可多得的好幫手哦！

每個主題都有提供一個專屬的圖片生成網址，只要複製該網址並調整需要的長與寬，就能隨機產生符合所選主題的佔位圖啦！不過要注意的是某些主題所提供的圖片，可能會有特定的長寬比例，例如電影海報絕大部份都是直立長形的，若硬要使用電影海報裁成正方形的比例，圖片的完整度就會受到影響，在選用時，就可能要考量一下囉！

 
  • 網站名稱：Lorem.space
  • 網站網址：https://lorem.space/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，就可以看到一個隨機主題的圖片網址，點擊右上角的按鈕就能複製網址使用。在上方則列出了所有的圖片主題，可以直接點擊切換到特定主題。



    或者將網頁往下拉也可以看到各種圖片主題列表，點擊右側的按鈕一樣可以複製特定主題的隨機圖片網址，在使用時只要將長寬修改成需要的尺寸即可。

    最後更新：10-21, 2021 上午 11:51

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