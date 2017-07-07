2017/7/7 更新：軟體版本更新至 v2.1.1513 最新版。
當我們手邊有些重要的、機密的檔案需要透過網路傳遞或用 Email、網路硬碟等方式傳送給其他人的時候，如果不希望在傳輸過程中被其他人從中攔截、竊取重要資料的話，該怎麼做防範呢？
其實這類檔案加密軟體有很多，以下介紹這個免費工具 AxCrypt 在使用上相對簡便些，AxCrypt 直接將檔案加密、解密的功能整合在 Windows 系統的滑鼠右鍵選單中，我們只需在檔案上按一下滑鼠右鍵再點加密即可完成。還原檔案的方法也是一樣簡單，一樣是按一下滑鼠右鍵就可以搞定。
當然，除了檔案內容重新編碼、保護之外，加密檔案時還必須輸入密碼，收到檔案的人也必須同時知道密碼才可解密檔案，確保檔案安全。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：AxCrypt
- 軟體版本：2.1.1513
- 軟體語言：英文、多國語系，尚無中文介面
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：3.0 MB
- 系統支援：Windows Vista/Win7/Win 8/Win 10 (32/64位元)，舊版可支援 Win XP
- 官方網站：http://www.axcrypt.net/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 安裝好 AxCrypt 軟體、啓動之後，會先跳出一個框框要你輸入 Email。由於新版的 AxCrypt 軟體必須先登錄 Email 並透過電子郵件來啓用軟體、取得軟體啓動碼，所以一定得輸入 Email 才能繼續用。
第2步 收到 AxCrypt 寄來的 Email 並依照上面的指示啓用、取得啓動碼後，請將啓動碼填入方框中，然後自行輸入一個長一點、複雜一點的密碼，這個密碼是每次開啓 AxCrypt 視窗時登入軟體用的。
第3步 設定號密碼、下次再啓動 AxCrypt 軟體時，請輸入剛剛設定的密碼並按「OK」，接着就可以開始用啦。
第4步 要將檔案加密的話，請按一下「+」按鈕，選取你要加密的檔案。
第5步 加密完成後，我們可以看到視窗中會多出一個已加密的項目。要解除加密的話就按一下視窗上方的鎖頭圖示。
第6步 被加密後的檔案會變這樣。
第7步 另外我們也可以直接在檔案上按右鍵再點 AxCrypt 選單，來執行檔案加密、解密等任務。
有用這個加密如果在其他電腦開啟，使用者還是要安裝此軟體才能解鎖，
如果是把它副檔名刪了!會出現錯誤，多數諸如此類的軟體都會更改內部參數，所以是無法直接把副檔名刪了(等於跟檔案同歸於盡)!! 這樣反倒用壓縮工具裡的加密手段還比較好
都是騙人的…只要一改幅檔名就能開檔案了
既然知道就別說
改了也開不起來
跟我用WINRAR壓縮加密有什麼分別？
重要檔案我都用壓縮軟體加密
您好，謝謝您的分享。
想請問一下，如果檔案越大，是否加解密時間也會變長呢?
不知道對大檔案的加解密效果如何~?