作者：,     

AxCrypt v2.1.1494 檔案加密工具，保護資料不被攔截、竊取

2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v2.1.1494 最新版。

當我們手邊有些重要的、機密的檔案需要透過網路傳遞或用 Email、網路硬碟等方式傳送給其他人的時候，如果不希望在傳輸過程中被其他人從中攔截、竊取重要資料的話，該怎麼做防範呢？

其實這類檔案加密軟體有很多，以下介紹這個免費工具 AxCrypt 在使用上相對簡便些，AxCrypt 直接將檔案加密、解密的功能整合在 Windows 系統的滑鼠右鍵選單中，我們只需在檔案上按一下滑鼠右鍵再點加密即可完成。還原檔案的方法也是一樣簡單，一樣是按一下滑鼠右鍵就可以搞定。

當然，除了檔案內容重新編碼、保護之外，加密檔案時還必須輸入密碼，收到檔案的人也必須同時知道密碼才可解密檔案，確保檔案安全。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：AxCrypt
  • 軟體版本：2.1.1494
  • 軟體語言：英文、多國語系，尚無中文介面
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.0 MB
  • 系統支援：Windows Vista/Win7/Win 8/Win 10 (32/64位元)，舊版可支援 Win XP
  • 官方網站：http://www.axcrypt.net/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 AxCrypt 軟體、啓動之後，會先跳出一個框框要你輸入 Email。由於新版的 AxCrypt 軟體必須先登錄 Email 並透過電子郵件來啓用軟體、取得軟體啓動碼，所以一定得輸入 Email 才能繼續用。

AxCrypt-01

 

第2步  收到 AxCrypt 寄來的 Email 並依照上面的指示啓用、取得啓動碼後，請將啓動碼填入方框中，然後自行輸入一個長一點、複雜一點的密碼，這個密碼是每次開啓 AxCrypt 視窗時登入軟體用的。

AxCrypt-02

 

第3步  設定號密碼、下次再啓動 AxCrypt 軟體時，請輸入剛剛設定的密碼並按「OK」，接着就可以開始用啦。

AxCrypt-03

 

第4步  要將檔案加密的話，請按一下「+」按鈕，選取你要加密的檔案。

AxCrypt-04

 

第5步  加密完成後，我們可以看到視窗中會多出一個已加密的項目。要解除加密的話就按一下視窗上方的鎖頭圖示。

AxCrypt-05

 

第6步  被加密後的檔案會變這樣。

AxCrypt-06

 

第7步  另外我們也可以直接在檔案上按右鍵再點 AxCrypt 選單，來執行檔案加密、解密等任務。

AxCrypt-076

AxCrypt-08

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 檔案管理、壓縮軟體、備份還原 » AxCrypt v2.1.1494 檔案加密工具，保護資料不被攔截、竊取
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
用 TrueCryp t幫 USB 隨身碟「加密保護」，不怕資料被偷！...
Protected Folder v1.2.0 用密碼鎖住、隱藏資料夾與檔案，不...
EncryptOnClick 檔案加密軟體，網路傳檔不怕被偷窺~...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. jerry 說道：
    11-11, 2011 at 上午 1:45.20

    都是騙人的…只要一改幅檔名就能開檔案了

    回覆
  2. Jacky 說道：
    11-10, 2011 at 下午 2:12.18

    跟我用WINRAR壓縮加密有什麼分別？

    回覆
  3. OldBBS 說道：
    11-09, 2011 at 下午 9:45.11

    重要檔案我都用壓縮軟體加密

    回覆
  4. gray 說道：
    11-09, 2011 at 上午 11:49.17

    您好，謝謝您的分享。
    想請問一下，如果檔案越大，是否加解密時間也會變長呢?
    不知道對大檔案的加解密效果如何~?

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 