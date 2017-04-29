2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v2.1.1494 最新版。

當我們手邊有些重要的、機密的檔案需要透過網路傳遞或用 Email、網路硬碟等方式傳送給其他人的時候，如果不希望在傳輸過程中被其他人從中攔截、竊取重要資料的話，該怎麼做防範呢？

其實這類檔案加密軟體有很多，以下介紹這個免費工具 AxCrypt 在使用上相對簡便些，AxCrypt 直接將檔案加密、解密的功能整合在 Windows 系統的滑鼠右鍵選單中，我們只需在檔案上按一下滑鼠右鍵再點加密即可完成。還原檔案的方法也是一樣簡單，一樣是按一下滑鼠右鍵就可以搞定。

當然，除了檔案內容重新編碼、保護之外，加密檔案時還必須輸入密碼，收到檔案的人也必須同時知道密碼才可解密檔案，確保檔案安全。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AxCrypt

AxCrypt 軟體版本： 2.1.1494

2.1.1494 軟體語言： 英文、多國語系，尚無中文介面

英文、多國語系，尚無中文介面 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.0 MB

3.0 MB 系統支援： Windows Vista/Win7/Win 8/Win 10 (32/64位元)，舊版可支援 Win XP

Windows Vista/Win7/Win 8/Win 10 (32/64位元)，舊版可支援 Win XP 官方網站： http://www.axcrypt.net/

http://www.axcrypt.net/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 AxCrypt 軟體、啓動之後，會先跳出一個框框要你輸入 Email。由於新版的 AxCrypt 軟體必須先登錄 Email 並透過電子郵件來啓用軟體、取得軟體啓動碼，所以一定得輸入 Email 才能繼續用。

第2步 收到 AxCrypt 寄來的 Email 並依照上面的指示啓用、取得啓動碼後，請將啓動碼填入方框中，然後自行輸入一個長一點、複雜一點的密碼，這個密碼是每次開啓 AxCrypt 視窗時登入軟體用的。

第3步 設定號密碼、下次再啓動 AxCrypt 軟體時，請輸入剛剛設定的密碼並按「OK」，接着就可以開始用啦。

第4步 要將檔案加密的話，請按一下「+」按鈕，選取你要加密的檔案。

第5步 加密完成後，我們可以看到視窗中會多出一個已加密的項目。要解除加密的話就按一下視窗上方的鎖頭圖示。

第6步 被加密後的檔案會變這樣。

第7步 另外我們也可以直接在檔案上按右鍵再點 AxCrypt 選單，來執行檔案加密、解密等任務。