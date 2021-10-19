Annotate Screen 免費線上圖片標記工具

       

如果臨時需要在一張圖片上加上註釋、標記，但手邊的電腦裡沒有任何的繪圖軟體時，該怎麼辦呢？這時，，

只要打開「Annotate Screen」這個網站，一切就解決啦！

「Annotate Screen」是一個超級簡單又方便的線上圖片標記工具，不需要註冊帳號，直接打開就能使用！可支援從電腦上傳圖片，也可以使用網頁裡的截圖工具，選擇擷取整個電腦螢幕、特定視窗或是某個特定的 Chrome 分頁。

截圖或上傳圖片之後，就可以進入編輯畫面，可以任意的加入箭頭、直線、方框、圓框、螢光筆，還有數字標籤，可隨點擊數自動累加數字，另外也提供畫筆工具，可以自由圈選、寫字或繪圖，若需要加入說明文字，也有文字工具可以使用。

每一個標記物件加入後，都可以依需求變更不同的顏色與粗細，還能再次調整標記的位置，十分好操作。完成標記後，可選擇要保存為 PNG 或 PDF 格式，直接就能儲存到電腦中囉！

 
  • 網站名稱：Annotate Screen
  • 網站網址：https://annotatescreen.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，可直接將要編輯的圖片拖曳到網頁中，或是點擊「Take Screenshot」直接線上截圖，可選擇要擷取整個電腦螢幕、特定視窗或分頁。



    截圖或上傳圖片後，就可以使用上方的編輯工具來標記圖片，包含箭頭、直線、畫筆、文字、方框、圓框、螢光筆、數字標籤。加入標記物件後，還可以再次移動調整位置，並可更換顏色以及線條的粗細。



    完成編輯後，點擊右上角的「Save」即可選擇保存為 PNG 或 PDF 格式。

    最後更新：10-19, 2021 下午 3:25

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。