這樣背單字超有趣！「單字王國」多益、全民英檢、國中會考、高中指考單字學習遊戲

單純的背單字因為太過枯燥、無趣又花時間，總是讓人想要放棄，如果想在正統的學習課程之外，，

找點輔助學習的工具，可以到「單字王國」來試試。

「單字王國」是一款單字學習遊戲，目前收錄的內容包含多益、狄克森片語、各級全民英檢以及國小～高中的單字課程，使用者可以搭配自身的學習進度來選擇適合的課程內容，先經過學習熟悉單字後，再以字義、聽力、拼字不同的題型來加強記憶。

當學習的單字累積到一定程度時，就可以正式進行保衛單字王國的遊戲，透過回答單字來累積能源數，當能源足夠時就可以派出各種的英雄角色與敵人進行對戰，先摧毀對方的堡壘就能贏得勝利囉！

程式會自動從使用者的學習過程中，記錄分析各單字的熟悉度，可在個人選單中進行複習，使用者也可以將自己比較不熟悉的單字加入收藏，這樣就能特別加強複習讓學習更有效率。

不過程式雖然可免費下載，不過各級課程都只開放前 4 課可免費使用，若覺得學習效果很不錯的話，再考慮是否付費購買也不遲，有興趣的朋友可以來試試看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：單字王國 軟體語言：繁體中文,英文 開發人員：Alice English Education Studio 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

一開始必須先經過「學習」，累積足夠的單字量後，才可以進行「遊戲」。點入「學習」後，就可以看到各種的單字課程，包含多益、各級全民英檢、國小～高中單字以及狄克森片語。









點入想要學習的單字課程後，就可以從第 1 課開始，可以選擇要學習的題型，再按下「開始闖關」。





在課程中都會先列出所有的單字，可以先進行初步的認識，包含單字的字義、發音。點擊右上角的「▶」可自動輪播單字的發音。記憶的差不多後，就可以點擊「下一步」透過不同的題型來開始加強記憶。如果遇到記不熟的單字，可以點擊下方的「我要學」，就能立即看到答案。









回答完所有的題目後，就可以看到答題的成果，若有答錯的單字也會在列表中標示出來，覺得不熟悉想要加強學習的單字，就可以點擊「☆」加入收藏。完成練習就可以獲得金幣獎勵囉！





當累積足夠的單字量後，「遊戲」模式就會自動解鎖。不過在進入遊戲之前，先到下方的「↑」幫英雄及武器進行升級。





接著再到「遊戲」從第一個場景主題開始挑戰！





每一個場景都有多個關卡，在開始前可選擇要使用的英雄角色與武器。





每答對一題就可以累積一點能源，然後就可以使用能源來派遣英雄。





派出去的英雄們會自動向前進，一路對抗迎面而來的敵人，到達對方的堡壘時，奮力的攻擊，直到將他們全數打倒，就能獲得勝利囉！





除了透過學習與遊戲可以賺取金幣外，每天也有許多的任務等著玩家，達成任務就能獲得獎勵。





點入左下角的個人選單，這邊就可以看到自己所收藏的單字，下方還有一些常錯單字以及程式建議複習的單字，點擊「學習」都可以在任何時間進行加強哦！





下方還會有一些統計數據，可以了解自己的學習與遊戲成果。