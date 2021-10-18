BURST 高解析度免費圖庫，可商用、無須署名！

       

「BURST」是一個提供高解析度圖片的免費圖庫，網站上的圖量十分豐富，而且都還在持續的更新中，，

每週都會有新圖上架。圖片的類型多元，包含動物、藝術、背景、商業、城巿、教育、家庭、時尚、健康、食物、人物、自然、旅行……等，所有的照片皆由專業的攝影師所拍攝，質感都相當不錯。

所有的圖片全部開放免費下載，商業用途也沒問題，可複製、編輯、再製、修改，自由的使用在任何的地方且無需署名，但當然這可不包含非法或任何違反道德的項目在內，一般正常的使用是沒問題的，甚至還可以拿來製作 T-shirt、馬克杯或是其它的商品。

在瀏覽圖片的時候，就能直接點擊圖片右下角的按鈕選擇要下載低解析度高解析度的圖片，不需點入圖片的專頁也不用註冊帳號等步驟，點擊就能下載，相當方便！不過如果想再透過某張圖片去找到更多相關、類似的圖片素材，就可以再點入圖片的專頁查看更多的資訊囉！

 
  • 網站名稱：BURST
  • 網站網址：https://burst.shopify.com/
    •  

    網頁畫面：

    進入網站後，就可以使用關鍵字來搜尋圖片，往下拉一點的話則可以看到最近新上架的圖片，還可以在下方輸入自己的 Email，就能在有新圖上架時收到即時通知囉！



    在上方點擊「Collections」可以展開分類目錄，有相當詳細的分類可以方便查找需要的圖片素材。



    在圖片列表上，將滑鼠移動到想要下載的圖片上方，就可以在圖片右下角選擇要下載高解析度或低解析度的圖檔。



    如果想要透過尋找類似或是相關的圖片素材，就可以點入圖片的專頁，查看更多的資訊。

    最後更新：10-18, 2021 下午 2:23

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