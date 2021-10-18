「喵偵探咪雅」尋找隱藏貓咪！腦筋急轉彎大考驗

       

在「喵偵探咪雅」這款遊戲中，玩家扮演的是一位小女孩潔伊，與她養的小貓咪雅一起開了一間偵探事務所，，

專門接尋找走失貓咪的案件，目前已經累積有 20 個案件，偵探們快一起動起來拯救這些貓咪吧！

根據委託人的敘述，偵探們必須在場景圖中找出各種指定的隱藏物品，並在過程中將所有走失的貓咪通通找回來！但這並不是單純的尋物遊戲，除了一些明顯可見的物品外，玩家還必須點擊、滑動場景中的各種機關、正確拖曳使用道具，甚至是搖晃手機才能完成任務，簡直就是腦筋急轉彎的大考驗！

在完成委託案後所獲得的報酬還可以到商店去購買各種的家具、裝飾品，就能好好佈置一個專屬於你的偵探事務所囉！遊戲的漫畫風格展現出貓咪多種不同的面貌，場景的設計細節也相當值得好好欣賞一番，喜歡動動腦的朋友，一起來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：喵偵探咪雅
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：1N1
  • 官方網站：https://1n1g.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    遊戲的第一個案件算是教學關，跟著畫面的指示一起了解如何進行吧！



    按下「開始」後，就可以進入第一個案發地點。



    在場景右側會列出各種需要尋找的物品或貓咪，點擊圖示則可查看提示。



    找到指定物品後，就可以再繼續尋找下一個。



    有時候還必須使用場景中的道具，遺失物或貓咪可是會隱藏在各種奇怪地方的。



    另外，道具也可能會隱藏在抽屜裡，記得拖拉抽屜找找看哦！



    將所有的遺失物與貓咪都找到後，就可以成功解決案件並獲得報酬。



    接著「前往辦公室」，我們在事件中所找到的道具，可以用來擺放在自己的事務所中。



    按下「佈置」按鈕，就可以看到可使用的家具或裝飾品，將它們拖曳到空間裡就能自由擺放調整位置。之後，還可以到「商店」裡去購買更多的家具、裝飾。



    若在案件中遇到難關，別忘了可以點擊右側的圖示，再點擊「放大鏡」就能查看提示。如果提示機會用盡，可以點擊左上角的「放大鏡」觀看廣告後，取得提示機會。

    最後更新：10-16, 2021 上午 11:45

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