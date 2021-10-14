把數學力變成跳躍力！「Math Jumps」答錯就會掉落懸崖的數學冒險遊戲！

       

「Math Jumps」是一款適合小朋友來練習四則運算的數學冒險遊戲，在遊戲中方塊人會自動往前奔跑，玩家必須儘快的回答數學題目，，

讓方塊人可以平安的度過每一個轉角與坑洞，如果在遇到障礙之前還無法回答或答錯，那麼你的方塊人就會直接掉落懸崖深處而失敗哦！

遊戲的難度分為五個等級，從簡單大師，還可以依玩家的學習程度調整題目的內容，可單純只玩加法，也可以加減乘除混搭出題，每一回合有 3 顆心，失敗會扣除 1 顆，當 3 顆心都用完時，挑戰即結束！

在遊戲的過程中還可以收集到許多的金幣，每 100 枚就可以隨機解鎖一個新角色，並可在後續的遊戲中選用，目前共有 37 個角色等著你來收集唷！在遊戲時並不會有明確的時間倒數，所以一開始不會感受到太多的壓力與緊張感，但隨著難度的提升，可以計算題目的秒數就會越來越短，想要成功闖關就必須更加專注囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Math Jumps
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MATH GAMES
  • 官方網站：http://www.toonmathgames.com/zh.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Math Jumps」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲，需先告訴程式玩家的年齡，輸入後按下「CONFIRMAR」。



    接下來跟著小手點擊「DIFFICULTY」，設定難度與題目類型。



    然後點擊「PLAY」就可以進入挑戰。



    遊戲開始時，方塊人就會自動開始緩緩前進，必須儘快的回答問題，答對時方塊人就會成功轉彎或是跳過坑洞。



    有時候還會搭上軌道車加速前進，得要把握回答時間。



    不小心答錯時，就會直接掉落深淵，並會扣除一顆心。



    當 3 顆心都用完時，就會結束該回合的挑戰。如果此時金幣收集超過 100 枚，就可以點入「禮物盒」來隨機解鎖新的角色。



    之後遊戲時，就可以點擊左右兩側的箭頭來選擇想要使用的角色囉！

    最後更新：10-14, 2021 下午 5:05

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