「學習日語漢字」JLPT N1~N5 漢字筆順、音讀、訓讀、詞彙範例、測驗通通有！

       

學習日文的時候會發現，日文中也有許多的漢字，它們大多乍看之下與我們從小所學的中文長得很像，，

但其中有許多的寫法其實是不同的，若你想要加強對日語漢字的認識或是正準備日文檢定，可以下載這款「學習日語漢字」App 來輔助學習。

「學習日語漢字」是 POROstudio 旗下的日語學習 App，其中準備了從 JLPT N1~N5 各級別的漢字範圍，共分為 231 個主題，可以從感興趣的主題開始學習。每個漢字都會提供筆順動畫、音讀、訓讀、部首、詞彙範例以及發音，部份的漢字還會提供圖像來幫助字形的記憶。

除此之外，程式中還有提供手寫練習，透過抽認卡訓練可以反覆加深對漢字的印象，測驗試題與各種不同的挑戰遊戲將可以為學習帶來更多樂趣，也能同時了解自己對各個漢字的熟悉程度。對於正在學習日語漢字的朋友來說，是一個相當不錯的學習工具，提供給大家參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：學習日語漢字
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：POROStudio / PORO NIHONGO
  • 官方網站：http://porostudio.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可先至左上角的「設置」的「語言」來更換習慣的語言介面。



    接著再回到首頁，就可以選擇想要學習的級別與主題。點入主題就能看到其中所包含的相關漢字。



    點入漢字就可以在上方看到筆順動畫，部份的漢字還有提供字形的圖像記憶。下方則會分別列出訓讀、音讀、部首以及各種的詞彙範例，點擊前方的「喇叭」就能聽取發音。



    展開漢字列表下方的「練習」就可以看到六個功能項，可以進行手寫練習、玩抽認卡、做些測驗或是小挑戰來加強記憶與學習。



    在首頁上方切換到「JLPT」可練習檢定的測試題。



    切換到「部首」則可使用部首來查詢相關的漢字。



    最上方還有個「漢字詞典」，只要輸入關鍵字就能查詢相關的漢字。

    最後更新：10-14, 2021 下午 2:59

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