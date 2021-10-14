Business Card Maker 免費名片產生器，可加入 Logo 還有 86 種模版可選擇！

雖然現在數位名片很方便，用 QR Code 一掃就能直接取得聯絡資訊，但實體的名片仍然是目前讓未來合作夥伴或是顧客認識自己的主要工具之一，，

如果有製作名片的需求，又不想特別花錢請人設計的話，打開「Business Card Maker」是一個蠻不錯的選擇。

「Business Card Maker」是一個線上免費的名片製作工具，目前共有 86 款的模版，多種不同的配色、版面配置，可迎合各種不同行業的設計風格。在名片上除了可加入名字、職稱、公司名稱、地址、電話、Email、網址外，還可以加入 Logo 圖，不過這 Logo 圖片就必須事先準備好囉！如果有 Logo 的設計需求，可參考之前介紹的免費 Logo 設計工具。

網站上還有提供簡單的編輯功能，可自由縮放 Logo 圖的大小，所有的元素也都可以自由移動位置，文字的部份可依需求調整文字級距、加入粗體、斜體或是底線，還有多種英文字體可選用。完成設計後，可保存為 JPEG 或是 PDF 檔，就能將名片印刷出來囉！

網站名稱：Business Card Maker 網站網址：https://www.bizcardmaker.com/

操作畫面：

開啟網站後，可在左側的選單中，挑選喜歡的版面設計。













在中間區塊的名片上，點擊「Upload your logo」就可以從電腦中選取要使用的 Logo 圖，拖曳其右下角的「小三角」就能調整 Logo 的大小，將滑鼠移動到虛線框上變成「十字箭頭」時，即可拖曳移動 Logo 圖的位置。





點擊文字可輸入內容，選取文字時就會出現編輯器，可調整文字格式、大小與字體。





編輯完成後，就可以點擊名片下方的「Download as…」選擇儲存為 PDF 或 JPEG 格式。





PDF 檔還有提供裁切線，方便列印後裁切使用。