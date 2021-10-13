「好食券地圖」可用支付方式過濾，快速查詢附近可用店家！

       

最近最夯的莫過於「五倍券」啦！隨著五倍券而來的還有各種的優惠券，如果你選擇數位綁定的話，前 400 萬位的民眾都可以同時拿到 500 元的「好食券」，，

不過該怎麼使用、到哪裡可以使用，很多人都還是搞不太清楚，其實經濟部商業司的好食券網站中就有相當詳細的說明，一些問題在「常見問題」中應該都能獲得解答，但是若要在網站中查看有哪些店家可以使用的話，條列式的搜尋結果就沒那麼方便使用。

之前製作口罩地圖的網友江明宗就著手開發了「好食券地圖」，只要在地圖上點選想要查詢的縣巿區塊，就能直接看到所有可使用好食券的店家，不過因為店家數量相當多，除了看起來會有種密集恐懼症快要發作外🤣，也稍微會有點卡卡的。

因為好食券的支付工具還有分為信用卡、行動支付與電子票證，大家所選擇綁定的都不同，每個店家所適用的支付工具也都不一樣，在地圖上就有提供條件篩選功能，可以用自己所綁定的支付方式來查找店家，另外還能加入商店類型以及行政區的過濾條件，讓地圖可以更準確的顯示所需的資訊。有了好的輔助工具，手上有好食券的朋友們，就可以一起來吃爆各種店家啦！

 
  • 網站名稱：好食券地圖
  • 網站網址：https://kiang.github.io/foodlover/
    •  

    使用畫面：

    開啟網站後，直接在地圖上點擊想要查詢的縣巿區塊。



    接著將地圖放大後，就可以看到一個個小黃點，點擊就能在右側看到店家資訊，其中也包含接受的支付方式，下方還有三種導航工具可以選擇哦！



    在右側的功能列上，點擊「齒輪」圖示就可以展開過濾功能，可使用支付方式、商店類型以及行政區來更進一步篩選。



    經過篩選後，就可以更精準的找到可使用的店家囉！

    最後更新：10-13, 2021 上午 11:07

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