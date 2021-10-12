Random Colors 隨機顏色產生器，還有更深入的顏色分析、配色方案可參考！

HEXCOLOR.CO 是一個提供多種免費顏色工具的網站，當你有選色的需求，但卻遲遲下不了手的時候，，

就可以考慮來到這個網站，讓 12 種不同的顏色工具為你帶來各種靈感！

本篇就來介紹眾多顏色工具中的「Random Colors」，開啟網頁就會自動產生一種顏色，不過它會以一朵花的形式出現，由深至淺的漸層花瓣，可以讓使用者有更多同色系的顏色可以參考，只要按下 F5 或是花朵中心的重整按鈕，就能再隨機獲得另一組顏色。

選中的顏色都會提供 HEX 色碼，不過若點入該色碼，就可以看到更深入的顏色資訊，包含它在 RGB、CMYK、HSL 中的色彩組合，此顏色在深色與淺色背景下的可訪問性，或是以該顏色為主提供更多互補色、類似色等不同的配色方案，幫助你在設計選色上，可以有更多不同的創意。

網站名稱：Random Colors 網站網址：https://hexcolor.co/random-colors

網頁畫面：

開啟網頁後，就會看到網站隨機生成的主色，正中心與上方正中間的就是目前的主色，點擊其它的花瓣可切換不同的主色，其餘的花瓣及背景也會隨著主色的更換而變換組合。點擊中間的重整按鈕或按下鍵盤上的 F5 都可以再取得另一個隨機顏色。





點擊花瓣中間的色碼可以連結開啟顏色資訊頁。





在顏色資訊頁中有相當多的訊息可以參考，可看到顏色在不同色碼系統的色彩組成，下方還有提到顏色的可訪問性、配色方案、替代顏色等資訊。（原網頁為英文，下圖已搭配使用 Google 網頁翻譯。）