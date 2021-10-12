Solitaire Cat Islands 療癒有故事性的貓咪三塔牌接龍遊戲

如果你喜歡玩撲克牌接龍同時又對貓咪無法抗拒的話，「Solitaire Cat Islands」絕對是你的真命遊戲啊！它的遊戲背景建立在一座貓咪島上，旅行者與自家的貓咪蒙克在旅途中意外來到了這座島上，，

從昏迷中醒來後，發現蒙克不見了，而自己也變成了一隻貓！雖然搞不懂發生了什麼事，但尋找蒙克的冒險旅程就此展開！

在這座島上，原來不只有玩家一個人變成了貓咪，還有更多像玩家一樣因意外來到貓咪島而變成貓咪的人類，在旅程中玩家將可以與這些旅行者貓咪成為朋友，在這個奇幻的遊戲世界中互相幫助，而最後的結局會是如何，就有待玩家們一起來深掘了。

整個遊戲以三塔牌接龍貫穿全場，透過在接龍遊戲中累積的能量，可以幫助完成各種旅行者貓咪的需求，製造輕型飛機、建立跑道、打造船支、造橋……等，只要滿足貓咪的所有需求，就能與他們成為旅伴唷！

貓咪們的畫風都超級可愛，搭配著輕柔的配樂，再加上溫馨感十足的故事，整個玩起來超級療癒，如果沒有玩過三塔牌接龍也沒有關係，遊戲中會有相當詳細的教學，就放鬆心情一起來玩吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Solitaire Cat Islands 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Sticky Hands Inc. 官方網站：http://stickyhands.kr/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

故事從玩家昏迷醒來開始，可以跟著這些對話，了解故事的開端。真的不想看的話，也可以點擊右上角「跳過」。





了解故事之後，貓咪就會帶領玩家了解遊戲的玩法。點擊右下角的按鈕進入接龍遊戲。





接著就會教玩家如何進行三塔牌接龍。









跟著遊戲的教學，最後將桌面上的牌全數消除後，就過關囉！









完成遊戲就可以獲得貓咪金幣，累積貓咪金幣就可以完成其他貓咪的需求，滿足了貓咪的需求，就能跟他成為朋友哦！











不過要讓飛機能夠起飛，還得需要有跑道才行，就陸續的達成每一個任務吧！





當完成了第一位貓咪的各種需求後，就能一起搭著飛機前往下一個島，每一個島上都會有一隻新的貓咪出現，重覆這些過程，滿足貓咪的需求、與貓咪成為朋友，然後再繼續往下一個島邁進，最後就可以找到蒙克了…吧！！





在遊戲畫面右上方，可點入「任務清單」完成任務就能獲得各種獎勵。「小遊戲」可進行骰子遊戲，同樣可獲得額外的獎勵。











在「貓咪圖鑑」中，可看到目前已成為好友的貓咪，點擊「參加」就可以讓貓咪們一起參與你的旅程哦！





「小島關卡」中可看到目前的遊戲進度，還有每一個小島的主題與完成後的照片，每一個小島都超夢幻的！