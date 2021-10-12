專屬於你的「時間-線」，可清楚記錄任何有時序相關的事件！

在歷史課本裡或是新聞當中，經常可以看到用時間線來列出朝代或是重大件事發生的時序，讓我們可以更容易理解各事件發生的前後關係，，

如果你也想用這個方式來記錄一些生活中發生的事件，可以考慮讓「時間-線」來幫助你。

「時間-線」就是一款可以依事件發生時序做記錄的記事本，只要輸入事件的名稱、發生的時間，它就能自動將它們依序排列在這條時間線上，你可以用來記錄自己的一生、兩人的愛情故事、寶寶的成長記錄，也可以用來製作公司的成長史、產品的發展史等等，用法沒有極限，任何帶有時序相關的事件都可以用它來記錄。

依不同的主題可設置多條不同的時間線，操作介面十分簡潔，功能也相當的單純，除了可設定標題、輸入備註文字外，也可在每一筆記錄中加入一張照片，時間的部份可詳細到年月日時分，也可僅僅輸入年月或年份，可以符合各種大大小小事件的記錄需求，有需要的朋友可以一起來看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：時間-線 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文 開發人員：dengfeng zhou 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「時間-線」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可看到已預載了一條時間線，點開就能觀看範例內容，實際製作出來的時間線差不多就是長這個樣子。





點擊右上角的「+」就可以建立新的時間線。





點入剛剛建立的時間線主題，再點擊右下角的「＋」就可以開始新增事件囉！





輸入標題、備註，還可以使用相機拍照或由相簿選取照片，最後再輸入事件發生的時間，然後按下右上角的「儲存」，就可以一筆一筆的將事件陸續的記錄起來。





點擊右上角的「…」可展開功能選單，可添加封面圖片，也可以更改時間線的顏色哦！









在時間線列表上向左滑，可以編輯名稱或刪除時間線。點擊左上角進入設定，可更改事件順序的排列方式。選擇「倒序」的話，可讓最近發生的事件列在最上方。