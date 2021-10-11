[限時免費] Alphaputt 多人動態立體字母高爾夫遊戲，超可愛又有挑戰性！

       

「Alphaputt」這款限時免費中的高爾夫遊戲相當特別，遊戲的每一個關卡都對應著一個英文字母，依字母的形狀與代表單字來設定不同的主題與背景音樂，，

例如字母 A 關卡，就以 Airport 機場做為設計主題，字母 E 則是 Escape 逃獄為主題，除了考驗玩家打高爾夫球的技術外，在視覺上也能享受到不同的樂趣。

球場的地形就是字母的形狀，整體設計超級立體，還能依需求調整視角位置，幫助玩家找到最佳的擊球角度，在關卡中還會利用與主題相關的元素來製造障礙與難關，以前面提到的 Airport 機場為例，在球場上就會有一架飛機不停的來回起降，若你的球不巧落在飛機的起降滑行路徑上，就可能會被一把撞飛出場外，如此即必須再重新回到上一步再次擊球。

雖然遊戲關卡有沒有什麼特別的限制，無論花多少時間、多少桿數才過關都沒有關係，但每一關還是有它的標準桿，追求成就感的朋友，就可以來挑戰看看能否在標準桿內將球打進洞吧！如果可以完成某些桿數的條件或是在某些關卡中一桿入洞的話，還可以解鎖更多不同的造型球唷！但我想那真的是相當不容易的事，因為每個關卡都有令人難解的障礙存在，喜歡高爾夫球的玩家們，快一起來挑戰吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Alphaputt
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Sennep
  • 官方網站：https://sennepgames.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Alphaputt」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    遊戲分為兩大部份，「文字遊戲」為多人遊戲，最多可 4 個人一起玩。「標準桿挑戰」則是以字母的順序，由單一玩家一關一關進行標準桿的挑戰。



    「文字遊戲」可自選文字或是隨機挑選文字來挑戰。可 1~4 個人玩，若選擇隨機文字，則畫面上會列出一大堆的單字題組，可隨意選擇其中一關來挑戰。



    這邊以 RUT 題組為例，按下「開始」後就可以進入第一關「R」。



    操作的方式很簡單，在螢幕上任一處反向拖曳就能調整擊球方向與力道。不過要注意的是球場上的各種小機關，以此關為例，除了 R 的頂端有個小缺口外，唱盤的部份也會不停的旋轉，球若射到唱盤上，就會立即被旋轉的力道拋飛到場外或是轉回原來的位置等，都會讓你增加額外的桿數。



    當成功將球打進洞裡，就可以過關囉！



    每個關卡都會依字母來設定不同的主題，「U」就是 UFO，在半空中有三架飛碟會來回飛來飛去的，如果你的球恰巧停在它的燈下，就會立刻被吸走哦！



    依序打完三個字母關卡就可以看到總桿數，這標準桿根本遙不可及啊！！



    在關卡中可使用兩指滑動，調整不同的視角，以便找到更好的擊球角度。



    也可以點擊右下角的「字母」切換成平面圖。



    「標準桿挑戰」需依序從 A 挑戰到 Z，最後還可解鎖「終極標準桿挑戰」。



    如果可以在指定的關卡中一桿入洞，或是用特定的桿數完成「終極標準桿挑戰」，就解鎖更多不同造型的球囉！

    最後更新：10-11, 2021 下午 3:48

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