traveldays 微動態旅行日記,讓分享更有意思!

目前國內的疫情算是回到一個比較穩定的狀態,許多的朋友都已經開始到處旅行,而整個旅程最後一個階段,,

當然就是透過分享旅行的經驗來再次回味一番啦!大多數的人都會透過 Facebook、Instagram 等社群軟體來分享,用照片加上文字,將這趟旅行的心得分享給所有的親朋好友。

不過若你想來點不同的方式,「traveldays」也許是一個不錯的選擇。它是一個極簡的線上旅行日記網站,雖然一樣是使用照片與文字來進行分享,但它還加入了一點點趣味性,隨著照片瀏覽的進度,畫面上會顯示路線連接的動畫,從第一張照片開始,一路走到最後,讓觀看的人就好像跟著你的步伐一起經歷了這場旅程。

點擊每張照片旁的地標圖示,還可以將照片暫時切換成地圖模式,可以看到這張照片是在何處所拍下的,感覺是不是相當有趣呢?如果是多天的行程,網站也支援使用天數來分類照片。在建立旅行日記後,必須使用 Email 註冊帳號後才能保存,並可透過帳號來新增管理更多的旅行日記哦!

有興趣的朋友,可點擊這裡觀看範例,覺得不錯的話也可以一起來試試唷!

使用方法:

在電腦或手機都可以使用,以下以 iPhone 操作為例。開啟網站後,點擊「your own album」就可以進入編輯畫面,點擊「select from your device」從相簿中選取要分享的照片。





至少選擇兩張以上的照片,選取後按下「加入」。





接著就可以依序在照片下方加入文字描述、設定地點、旅行的第幾天,拖曳照片右上角的「十字箭頭」可調整照片順序。





輸入完畢後,按下「CREATE YOUR ALBUM」。





在「Your name」處輸入自己的暱稱後,就可以往下滑動預覽整個日記的效果囉!隨著畫面的移動,照片與照片之間的路徑會慢慢的連接上。





最後記得要按下「SIGN UP」,註冊帳號後,才能完整的將日記儲存起來哦!





在旅行日記上,點擊照片可放大,點擊照片右側的地標圖示則可在地圖上看到拍照的位置唷!





之後點擊左上角的「人像」按鈕登入帳號後,就可以管理或新增更多的旅行日記了。