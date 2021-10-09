traveldays 微動態旅行日記，讓分享更有意思！

       

目前國內的疫情算是回到一個比較穩定的狀態，許多的朋友都已經開始到處旅行，而整個旅程最後一個階段，，

當然就是透過分享旅行的經驗來再次回味一番啦！大多數的人都會透過 Facebook、Instagram 等社群軟體來分享，用照片加上文字，將這趟旅行的心得分享給所有的親朋好友。

不過若你想來點不同的方式，「traveldays」也許是一個不錯的選擇。它是一個極簡的線上旅行日記網站，雖然一樣是使用照片與文字來進行分享，但它還加入了一點點趣味性，隨著照片瀏覽的進度，畫面上會顯示路線連接的動畫，從第一張照片開始，一路走到最後，讓觀看的人就好像跟著你的步伐一起經歷了這場旅程。

點擊每張照片旁的地標圖示，還可以將照片暫時切換成地圖模式，可以看到這張照片是在何處所拍下的，感覺是不是相當有趣呢？如果是多天的行程，網站也支援使用天數來分類照片。在建立旅行日記後，必須使用 Email 註冊帳號後才能保存，並可透過帳號來新增管理更多的旅行日記哦！

有興趣的朋友，可點擊這裡觀看範例，覺得不錯的話也可以一起來試試唷！

 
  • 網站名稱：traveldays
  • 網站網址：https://traveldays.com/
    •  

    使用方法：

    在電腦或手機都可以使用，以下以 iPhone 操作為例。開啟網站後，點擊「your own album」就可以進入編輯畫面，點擊「select from your device」從相簿中選取要分享的照片。



    至少選擇兩張以上的照片，選取後按下「加入」。



    接著就可以依序在照片下方加入文字描述、設定地點、旅行的第幾天，拖曳照片右上角的「十字箭頭」可調整照片順序。



    輸入完畢後，按下「CREATE YOUR ALBUM」。



    在「Your name」處輸入自己的暱稱後，就可以往下滑動預覽整個日記的效果囉！隨著畫面的移動，照片與照片之間的路徑會慢慢的連接上。



    最後記得要按下「SIGN UP」，註冊帳號後，才能完整的將日記儲存起來哦！



    在旅行日記上，點擊照片可放大，點擊照片右側的地標圖示則可在地圖上看到拍照的位置唷！



    之後點擊左上角的「人像」按鈕登入帳號後，就可以管理或新增更多的旅行日記了。

    最後更新：10-09, 2021 下午 1:49

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