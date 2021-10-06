Skill Pinball 模擬夜巿彈珠台，沒打完還可換彩券轉扭蛋！

在夜巿大多都可以看到打彈珠的遊戲機，雖然外觀上可能會有不同的主題，但基本的玩法都是一樣的，，

在開始前先跑隨機賠率，然後擊中目標時，就能依所下注的彈珠數量乘以賠率獲得更多的彈珠。

玩法簡單、費用便宜，是一種可以花少少的錢獲得樂趣的遊戲，不過因為疫情的關係，相信很多人應該都很久沒玩了，如果覺得手癢癢的話，可以下載這款「Skill Pinball」模擬夜巿彈珠台 App 來玩，其在 iOS 與 Android 雙平台都有上架，喜歡的朋友可以一起來玩看看。

它的基本玩法就與夜巿看到的彈珠台一樣，一枚金幣可換得 6 顆基本的彈珠，賠率同樣是 2、4、6、8、10，賠率越高難度越高！在確定賠率後就可以開始下注，然後打彈珠。

當中途不想玩的時候，還可以將剩餘的彈珠 10:1 換成彩券，每 100 張彩券可以玩一次扭蛋，基本上大多都可以獲得 10 枚金幣，也有機會可以收集到不同的彈珠或是技能碎片唷！

隨著遊戲的進行，可以陸續解鎖不同的技能，包含控制彈珠、分裂彈珠以及多顆彈珠，控制彈珠可以透過左右搖擺手機，控制彈珠移動的方向；分裂彈珠在擊出彈珠後，會分裂成多顆彈珠；多顆彈珠則是同一局可以額外打多顆的彈珠，提高擊中的機會。比起實體的彈珠台，「Skill Pinball」讓玩家可以掌握更多自己的命運哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Skill Pinball 軟體語言：英文 開發人員：Yi-Hua Chang / qiwugames 官方網站：https://www.facebook.com/taiwannightmarketstory/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入遊戲後，先按下左側的「灰色」按鈕跑賠率。





再重覆點擊「灰色」按鈕就可以下注，接著長按右下角的紅色控制桿就能調整打擊力道，在畫面右側可看到力度，放手後就能將彈珠打出去。





擊中目標就可以獲得獎勵彈珠，打到空格的話就會失去所有下注的彈珠。





中途不想玩的話，可點擊左上角的按鈕，即可將剩除的彈珠以 10:1 換成彩券。





在首頁可點入扭彈機，使用 100 張彩券就能轉一次，1000 張彩券除了可轉 10 顆扭蛋外，還有機會可以獲得技能碎片哦！