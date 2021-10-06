PopCalculator 點點數字動畫計算機，為生活帶來更多樂趣！

一般人對於計算機應該都沒有太多的要求，基本上只要能滿足日常的運算需求即可，但若在實用的條件下，，

你希望在視覺上可以享受更多的樂趣，那麼就可以來看看這款「PopCalculator」。

它是一款擁有基本運算功能的計算機 App，外觀配色共有 10 種組合可選擇，顏色深淺都有，而且皆十分有文青感！除了配色外，這款計算機最大的特點就在於它的數字顯示區，預設的數字風格就像 LED 面版一樣，以點點來呈現，在輸入數字時還可看到一點動畫效果，另外還有線條動畫與一般樣式可選擇唷！

顯示區最多可輸入 9 位數，但計算結果則不受限，會依結果自動調整數字字體的大小完整呈現。使用時都會記錄當次的計算結果，最多可記錄 30 筆，用來比價也很方便，不過只要將計算機從背景程式中清除，紀錄就會自動清空哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：PopCalculator 軟體語言：日文,英文 開發人員：Yosuke Seki 官方網站：http://www.smooooth.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PopCalculator」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

預設的配色看起來就相當舒服，輸入數字就可以在顯示區中看到動畫效果哦！





在鍵盤處向下滑動就可以切換下一個顏色。





或者可點入右上角的設定，也可以在「COLOR」展開顏色選單。









點入「RESULT STYLE」可選擇其它的數字風格。









在鍵盤處向上滑動或點擊左上角的圖示，就能打開歷史紀錄。